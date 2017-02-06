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В кризис россияне переключились на личную жизнь

В стране стало больше людей, считающих работу неприятной обязанностью

Фото: Gettyimages/enviromantic

Большинство жителей страны воспринимают свою работу как источник средств к существованию, выяснили эксперты «Левада-центра» в результате опроса населения, который был проведен с 20 по 23 января. Однако эта доля заметно уменьшилась по сравнению с данными аналогичного исследования за 2012 год. Тем временем количество людей, считающих, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем работа, и тех, для кого она является неприятной обязанностью, выросло.

60% респондентов в январе 2017 года сообщили, что работа для них — источник получения средств к существованию. Это на 6% меньше, чем в 2012 году. Доля тех, для кого работа интересна независимо от размера зарплаты, снизилась на 3% и составила 12%.

А вот тех, у кого в жизни есть гораздо более важные вещи, чем работа, выросла с 11 до 18%. Стало больше и россиян, для которых работа — это неприятная обязанность (было 2%, а стало 5%).

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин рассказал «Известиям», что увеличение количества людей, безразличных к работе, связано с изменением экономической ситуации в стране. У многих людей не складывается карьера, нет перспектив, поэтому они всё большее значение уделяют личной жизни.

— В 2015 году мы зафиксировали самый высокий показатель демонстрации безразличия к труду. 21% респондентов ответили, что в их жизни есть вещи важнее, чем работа, — сказал Алексей Гражданкин. В 2017 году этот показатель понизился до 18%, но по сравнению с цифрами опросов предыдущих лет всё равно остается очень высоким. Если не считать скачка, произошедшего в 2015 году, то в XXI веке его среднее значение составляло примерно 12%.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что причина демонстрации равнодушного и негативного отношения к своей работе связана с перегрузками и неудовлетворенностью сотрудника.

— Подавляющее большинство людей ценят свою работу, а заявление об обратном — просто защитная реакция. Такие работники обижены, их не оценили, не повысили в должности, не доплатили зарплату, — говорит профессор.

Также в результате опроса выяснилось, что для большинства россиян более важна уверенность в завтрашнем дне, а не размер зарплаты. 46% респондентов «Левада-центра» заявили, что предпочитают сравнительно небольшой, но твердый заработок. Доля тех, кто готов много работать и хорошо зарабатывать без особых гарантий на будущее, на 10% меньше. А иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск хотят только 12% опрошенных.

При этом живут завтрашним днем и ставят на первое место гарантии преимущественно люди старше 55 лет (64%). А тех, кто не боится тяжелой работы, если за нее хорошо платят, больше среди граждан от 25 до 39 лет (45%).

— У пенсионеров меньше возможностей заработать, поэтому для них важны гарантии и социальные выплаты. А молодые люди, особенно с высшим образованием и опытом работы, могут использовать свой потенциал и претендовать на большую зарплату, — объяснил Алексей Гражданкин.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В кризис россияне переключились на личную жизнь

В кризис россияне переключились на личную жизньВ стране стало больше людей, считающих работу неприятной обязанностью

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