Генпрокуратура вступилась за сирот

Практически во всех регионах страны дети-сироты не получают вовремя положенные им дотации на питание, одежду и покупку учебников. Не соблюдается порядок проверки сохранности принадлежащего им жилья. А задолженность по выплате пособий опекунам на содержание несовершеннолетних достигает в некоторых субъектах более миллиона рублей. Такие данные получила Генеральная прокуратура РФ в результате анализа исполнения законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за период с января 2015 по сентябрь 2016 года.

Как сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре, во многих регионах выявлены и пресечены нарушения прав опекунов, которым не платили или не индексировали пособия на содержание несовершеннолетних детей.

Например, в Амурской области в результате вмешательства прокурора опекунам выплатили долг размером свыше 1 млн рублей. Аналогичная история произошла в Якутии. А в Республике Хакасия прокурор добился возобновления индексации размера денежных средств на социальную поддержку детей-сирот.

Согласно отчету Генпрокуратуры, в республиках Башкортостан и Мордовия, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Томской областях, Севастополе и других регионах задерживали выплаты детям-сиротам стипендий и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, дотаций на питание и одежду. Были и случаи непредоставления детям льгот на бесплатный проезд на транспорте.

— Практически во всех субъектах РФ допускаются нарушения имущественных и жилищных прав детей-сирот. В нарушение положений действующего законодательства органы опеки и попечительства не соблюдают порядок проведения проверок сохранности и использования жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам на праве собственности либо предоставленных по договору социального найма, и проведения в них ремонта, — сообщил «Известиям» пресс-секретарь Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, информация о выявленных нарушениях прав детей-сирот направлена в Министерство образования и науки РФ. Ведомству было предложено активизировать работу по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере опеки и попечительства.

В свою очередь, в Минобрнауки «Известиям» сообщили, что такая работа ведется непрерывно. В 2016 году был принят закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и усовершенствован закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Но предоставленные Генпрокуратурой данные будут учтены. Также при необходимости министерство всегда готово оказывать методическую помощь органам прокуратуры.

— В описываемых Генеральной прокуратурой случаях речь идет о несоблюдении региональными органами и организациями прав детей, которые предусмотрены федеральным законодательством, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что отчет Генеральной прокуратуры свидетельствует о надежности механизма контроля за соблюдением социальных прав детей-сирот.

— Случаи необоснованной невыплаты пособий недопустимы, но они, как показывает практика, самые выявляемые и наказуемые. Особого внимания требует проблема нарушения имущественных и жилищных прав детей-сирот, — заявила сенатор «Известиям».

Галина Карелова считает, что сенаторам необходимо вместе с главами регионов обратить серьезное внимание на соблюдение порядка проверок состояния жилья, принадлежащего детям-сиротам, и постановки таких детей на жилищную очередь.

— Не думаю, что необходимы дополнительные меры федерального уровня. Скорее требуется усилить контроль со стороны исполнительных и законодательных региональных органов власти, — сказала она.

Член Общественной палаты, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова рассказала «Известиям», что проблема с обеспечением детей-сирот, и особенно предоставления им жилья, стоит очень остро.

— Хорошо, что прокуратура взялась за эту проблему, возможно, она сможет найти конкретное решение и сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — сказала Юлия Зимова.