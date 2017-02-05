Копирка, «Тамагочи» и пейджер: забытые предметы и навыки

Сейчас мы раздраженно закатываем глаза, когда наши бабушки и дедушки не могут открыть «Пуск» на рабочем столе компьютера, а родители включить Skype или написать сообщение в WhatsApp. И когда они в ответ говорят, что мы когда-нибудь окажемся на их месте, вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу. Но угнаться за течением жизни и правда сложно — кто знает, может, однажды и мы от страха, неуверенности или нежелания откажемся переходить, скажем, в виртуальную реальность, предпочтя остаться по эту сторону экрана?

За последние десятилетия мы становились обладателями множества предметов, которые безвозвратно ушли в прошлое, при этом некоторыми из них молодежь пользоваться уже не умеет. Об устройствах, приносивших нам пользу и сохранивших о себе светлую память, — в материале «Известий».

Забытые навыки

С появлением смартфонов необходимость носить наручные часы отпала, чаще их держат при себе в качестве аксессуара. И многих наверняка поразит тот факт, что далеко не все школьники умеют определять время по стрелкам.

Люди также перестали пользоваться бумажными справочниками и писать бумажные письма. Зачем утруждать себя, если всё можно сделать за пару кликов. То же самое касается запоминания телефонных номеров. Даже не каждый второй с ходу назовет хотя бы два номера близких ему людей.

Больше нет смысла запоминать улицы, дороги и маршруты. А географические карты с нагромождением значков кажутся сейчас атавизмом. На смену им пришли GPS и интернет-карты, которые с легкостью помогут найти любой путь.



Loading...

А вот счеты и вовсе могут показаться сейчас чудом техники. Громоздкое приспособление, состоящее из деревянной рамы и нанизанных на спицы костяшек, помогало проводить арифметические расчеты, когда в мире еще не было калькуляторов.

Фото: Gettyimages/David Cooper

Отсюда вытекает еще один бич нашего времени: спустя годы после окончания школы многие забывают, как правильно умножать, вычитать, складывать и делить в столбик. Не говоря уже о том, что мы перестали считать в уме. Просто потому, что делать этого больше нет необходимости.

Еще один навык, о существовании которого большинство женщин (и некоторые мужчины) с радостью забудет, — ручная стирка. Технологический прогресс принес в каждую квартиру стиральную машину, чем сильно облегчил работу по дому.

В доме у бабушки

Удивительно, но первые шариковые ручки появились в Советском Союзе лишь в середине XX века. До этого в ходу были перьевые ручки, и каждый раз, когда заканчивались чернила, их нужно было заправлять вручную.

Благодаря системе отопления, а также газовым и электрическим печам больше нет надобности мучиться с керосинками. Этот с виду неуклюжий аппарат помогал согревать и готовить пищу, однако с обеими задачами справлялся не очень-то быстро. К тому же постоянно нужно было ходить в киоски, чтобы закупать там керосин бутылками или канистрами.

Телефон с дисковым набором номера стоял в доме практически каждой бабушки. Некоторые хранят его и сейчас. Каждый раз, когда в телефонном номере встречалась цифра «9», сердце начинало учащенно биться. Но вспомните, какую выдержку и терпение этот уже антикварный аппарат в нас вырабатывал.



Фото: Gettyimages/ DEA / A. DAGLI ORTI

Когда принтеры и сканеры были непозволительной роскошью, а какой-нибудь текст нужно было срочно скопировать, на помощь приходила копировальная бумага, или, как ее обычно называли, копирка. Любопытно, что служила она людям верой и правдой с начала 1800-х и прошло почти два века, пока технологии ее не вытеснили.

Граммофонами сейчас почти никто не пользуется, но когда-то эти массивные и очаровательные в своей нескладности устройства украшали дома наших предков. Позже им на смену пришли более эргономичные виниловые проигрыватели. И хотя уже существует много способов прослушивания музыки, любители винтажных вещей не позволяют моде на винил угаснуть.

Лихие 1990-е

Раз уж речь зашла о музыке, нельзя не вспомнить о портативных аудиоплеерах. Батарейки на них садились с невероятной скоростью, а крепить на ремень эти устройства было чревато — слишком уж легко они падали и разбивались. Многие плееры, как правило, были оснащены радиоприемниками, и поиск кнопки, переключающей режим, иной раз превращался в настоящий квест.

Когда-то информация хранилась не на цифровых устройствах, а на магнитной пленке. На ней были записаны тысячи часов музыки и фильмов, которые можно было воспроизвести на аудио- и видеомагнитофонах. Иногда аппарат заедал, и тогда с помощью ручки или другого подручного средства размотанную ленту приходилось заматывать обратно. Видеокассетную пленку, к слову, не всегда использовали по прямому назначению. Частенько можно было увидеть в огороде куст, обмотанный лентой из какого-нибудь, например, фильма с Брюсом Ли.

Пережитком прошлого стали и другие сменные носители — дискеты. Учитывая, что и лазерными дисками сейчас пользуются всё меньше и меньше людей, вместительность дискет по нынешним меркам кажется совсем ничтожной. В среднем на них можно было записать около одного мегабайта данных, не говоря уже о том, что при неправильном хранении они могли размагничиваться.

Фото: Gettyimages/Martin Child

Кстати, в списке позабытых вещей вскоре может оказаться и школьный дневник. Времена, когда перед 1 сентября вы устраивали рейд в канцелярский магазин за красивым дневником, а потом прятали его от родителей во время учебы, канут в Лету, поскольку система образования, как и всё остальное, переходит в сеть.

Какой же ты тогда профессионал?

А вот пейджеры и в пик своей популярности были для многих загадкой. Коробочного вида устройство, которое работало замысловатым образом. Чтобы с кем-то связаться, необходимо было набрать телефон оператора и продиктовать тому сообщение. И пускай пользоваться пейджером приходилось не так уж и часто, носить его с собой было статусно.

Loading...

Почти так же респектабельно среди автолюбителей уметь ездить с механической коробкой передач, даже если ты не пользуешься ею в повседневной жизни. С автоматической, конечно, куда удобнее, но какой ты профи, если не можешь по старинке?

Интерактивные чудеса

Еще два причудливых устройства, которые были практически у каждого ребенка, — портативная приставка Brick Games, которую все называли «Тетрисом», и игра «Тамагочи», волною хлынувшая на прилавки в середине 1990-х. Оба гаджета отнимали кучу времени: и если на Brick Games все в основном играли в «Тетрис», «Змейку» и гонки, то «Тамагочи» позволял ухаживать за собственным электронным питомцем, которого надо было кормить, мыть и развлекать.

Loading...

До появления планшетов каждый уважающий себя деловой человек просто обязан был обладать карманным персональным компьютером. С КПК нельзя было звонить, а управление осуществлялось с помощью стилуса — компактной ручки с силиконовым наконечником, которым нужно было касаться сенсорного экрана. На этом устройстве удобно было хранить и читать текстовые файлы и рисовать.

В 1980-х и 1990-х доступ в интернет осуществлялся с помощью модема. Сеть была не только медленной, но, что самое ужасное, проходила через телефонный провод, поэтому позвонить кому-то, пока модем был включен, было нельзя. После появления оптоволоконного интернета об этом аппарате все с радостью забыли, но звук, издаваемый им при подключении, еще долго будет вызывать ностальгическую улыбку.​​​​​​​



Еще одно чудо техники, без которого не обходилась ни одна вечеринка, прогулка или путешествие. Фотоаппарат «Полароид» мгновенно выдавал фотографии — нужно было лишь щелкнуть, дождаться карточки, помахать ею из стороны в сторону пару секунд и, как любили предостерегать родители, ни в коем случае не касаться фронтальной части, пока снимок не проявится.

Злейший враг

Список самой ненавистной бытовой техники уверенно возглавляет настольный будильник. Тиканье, раздражающий звук, смена батареек — сложно представить аппарат, который доводил до белого каления с таким же терзающим самодовольством. Вспоминая старые будильники, и в самом деле начинаешь сильнее ценить современные смартфоны. Хотя бы за то, что звук на них можно сменять.