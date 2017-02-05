Копирка, «Тамагочи» и пейджер: забытые предметы и навыки

«Известия» вспоминают устройства, без которых мы когда-то не представляли свою жизнь, а теперь некоторые даже не знают, как ими пользоваться
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Сейчас мы раздраженно закатываем глаза, когда наши бабушки и дедушки не могут открыть «Пуск» на рабочем столе компьютера, а родители включить Skype или написать сообщение в WhatsApp. И когда они в ответ говорят, что мы когда-нибудь окажемся на их месте, вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу. Но угнаться за течением жизни и правда сложно — кто знает, может, однажды и мы от страха, неуверенности или нежелания откажемся переходить, скажем, в виртуальную реальность, предпочтя остаться по эту сторону экрана?
За последние десятилетия мы становились обладателями множества предметов, которые безвозвратно ушли в прошлое, при этом некоторыми из них молодежь пользоваться уже не умеет. Об устройствах, приносивших нам пользу и сохранивших о себе светлую память, — в материале «Известий».
Забытые навыки
С появлением смартфонов необходимость носить наручные часы отпала, чаще их держат при себе в качестве аксессуара. И многих наверняка поразит тот факт, что далеко не все школьники умеют определять время по стрелкам.
Люди также перестали пользоваться бумажными справочниками и писать бумажные письма. Зачем утруждать себя, если всё можно сделать за пару кликов. То же самое касается запоминания телефонных номеров. Даже не каждый второй с ходу назовет хотя бы два номера близких ему людей.
Больше нет смысла запоминать улицы, дороги и маршруты. А географические карты с нагромождением значков кажутся сейчас атавизмом. На смену им пришли GPS и интернет-карты, которые с легкостью помогут найти любой путь.
А вот счеты и вовсе могут показаться сейчас чудом техники. Громоздкое приспособление, состоящее из деревянной рамы и нанизанных на спицы костяшек, помогало проводить арифметические расчеты, когда в мире еще не было калькуляторов.
Фото: Gettyimages/David Cooper
Отсюда вытекает еще один бич нашего времени: спустя годы после окончания школы многие забывают, как правильно умножать, вычитать, складывать и делить в столбик. Не говоря уже о том, что мы перестали считать в уме. Просто потому, что делать этого больше нет необходимости.
Еще один навык, о существовании которого большинство женщин (и некоторые мужчины) с радостью забудет, — ручная стирка. Технологический прогресс принес в каждую квартиру стиральную машину, чем сильно облегчил работу по дому.
В доме у бабушки
Удивительно, но первые шариковые ручки появились в Советском Союзе лишь в середине XX века. До этого в ходу были перьевые ручки, и каждый раз, когда заканчивались чернила, их нужно было заправлять вручную.
Благодаря системе отопления, а также газовым и электрическим печам больше нет надобности мучиться с керосинками. Этот с виду неуклюжий аппарат помогал согревать и готовить пищу, однако с обеими задачами справлялся не очень-то быстро. К тому же постоянно нужно было ходить в киоски, чтобы закупать там керосин бутылками или канистрами.
Телефон с дисковым набором номера стоял в доме практически каждой бабушки. Некоторые хранят его и сейчас. Каждый раз, когда в телефонном номере встречалась цифра «9», сердце начинало учащенно биться. Но вспомните, какую выдержку и терпение этот уже антикварный аппарат в нас вырабатывал.
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Когда принтеры и сканеры были непозволительной роскошью, а какой-нибудь текст нужно было срочно скопировать, на помощь приходила копировальная бумага, или, как ее обычно называли, копирка. Любопытно, что служила она людям верой и правдой с начала 1800-х и прошло почти два века, пока технологии ее не вытеснили.
Граммофонами сейчас почти никто не пользуется, но когда-то эти массивные и очаровательные в своей нескладности устройства украшали дома наших предков. Позже им на смену пришли более эргономичные виниловые проигрыватели. И хотя уже существует много способов прослушивания музыки, любители винтажных вещей не позволяют моде на винил угаснуть.
Лихие 1990-е
Раз уж речь зашла о музыке, нельзя не вспомнить о портативных аудиоплеерах. Батарейки на них садились с невероятной скоростью, а крепить на ремень эти устройства было чревато — слишком уж легко они падали и разбивались. Многие плееры, как правило, были оснащены радиоприемниками, и поиск кнопки, переключающей режим, иной раз превращался в настоящий квест.
Когда-то информация хранилась не на цифровых устройствах, а на магнитной пленке. На ней были записаны тысячи часов музыки и фильмов, которые можно было воспроизвести на аудио- и видеомагнитофонах. Иногда аппарат заедал, и тогда с помощью ручки или другого подручного средства размотанную ленту приходилось заматывать обратно. Видеокассетную пленку, к слову, не всегда использовали по прямому назначению. Частенько можно было увидеть в огороде куст, обмотанный лентой из какого-нибудь, например, фильма с Брюсом Ли.
Пережитком прошлого стали и другие сменные носители — дискеты. Учитывая, что и лазерными дисками сейчас пользуются всё меньше и меньше людей, вместительность дискет по нынешним меркам кажется совсем ничтожной. В среднем на них можно было записать около одного мегабайта данных, не говоря уже о том, что при неправильном хранении они могли размагничиваться.
Фото: Gettyimages/Martin Child
Кстати, в списке позабытых вещей вскоре может оказаться и школьный дневник. Времена, когда перед 1 сентября вы устраивали рейд в канцелярский магазин за красивым дневником, а потом прятали его от родителей во время учебы, канут в Лету, поскольку система образования, как и всё остальное, переходит в сеть.
Какой же ты тогда профессионал?
А вот пейджеры и в пик своей популярности были для многих загадкой. Коробочного вида устройство, которое работало замысловатым образом. Чтобы с кем-то связаться, необходимо было набрать телефон оператора и продиктовать тому сообщение. И пускай пользоваться пейджером приходилось не так уж и часто, носить его с собой было статусно.
Почти так же респектабельно среди автолюбителей уметь ездить с механической коробкой передач, даже если ты не пользуешься ею в повседневной жизни. С автоматической, конечно, куда удобнее, но какой ты профи, если не можешь по старинке?
Интерактивные чудеса
Еще два причудливых устройства, которые были практически у каждого ребенка, — портативная приставка Brick Games, которую все называли «Тетрисом», и игра «Тамагочи», волною хлынувшая на прилавки в середине 1990-х. Оба гаджета отнимали кучу времени: и если на Brick Games все в основном играли в «Тетрис», «Змейку» и гонки, то «Тамагочи» позволял ухаживать за собственным электронным питомцем, которого надо было кормить, мыть и развлекать.
До появления планшетов каждый уважающий себя деловой человек просто обязан был обладать карманным персональным компьютером. С КПК нельзя было звонить, а управление осуществлялось с помощью стилуса — компактной ручки с силиконовым наконечником, которым нужно было касаться сенсорного экрана. На этом устройстве удобно было хранить и читать текстовые файлы и рисовать.
В 1980-х и 1990-х доступ в интернет осуществлялся с помощью модема. Сеть была не только медленной, но, что самое ужасное, проходила через телефонный провод, поэтому позвонить кому-то, пока модем был включен, было нельзя. После появления оптоволоконного интернета об этом аппарате все с радостью забыли, но звук, издаваемый им при подключении, еще долго будет вызывать ностальгическую улыбку.
Еще одно чудо техники, без которого не обходилась ни одна вечеринка, прогулка или путешествие. Фотоаппарат «Полароид» мгновенно выдавал фотографии — нужно было лишь щелкнуть, дождаться карточки, помахать ею из стороны в сторону пару секунд и, как любили предостерегать родители, ни в коем случае не касаться фронтальной части, пока снимок не проявится.
Злейший враг
Список самой ненавистной бытовой техники уверенно возглавляет настольный будильник. Тиканье, раздражающий звук, смена батареек — сложно представить аппарат, который доводил до белого каления с таким же терзающим самодовольством. Вспоминая старые будильники, и в самом деле начинаешь сильнее ценить современные смартфоны. Хотя бы за то, что звук на них можно сменять.