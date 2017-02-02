В квартирах москвичей обнаружили 300 диких кошек, жирафа и слона

Депутаты Госдумы во время работы над законом о гуманном отношении к животным обнаружили в квартирах москвичей 300 диких кошек, жирафа и маленького слона. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева на встрече со студентами Северо-Кавказского федерального университета.

«В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными (тигры, леопарды), мы нашли одного жирафа и одного маленького слона», — цитирует депутата ТАСС.

По словам Тимофеевой, через два месяца планируется провести публичные слушания по этому законопроекту.

«Мы будем предлагать серьезное ужесточение за негуманное, жестокое отношение к животным, за выкладывание видеоконтента <…>, мы будем принципиально настаивать на запрете притравочных станций», — отметила Тимофеева.

Председатель комитета рассказала, что законопроект вызвал активное обсуждение среди зоозащитников и их оппонентов.

«Это будет закон не только о том, как животных защитить от людей, но и о том, как людей защитить от животных <…>. Ставится вопрос о чипировании животных в крупных городах, о постановке их в реестр», — рассказала депутат.

Проект базового закона об ответственном обращении с животными Госдума приняла в марте 2011 года. Сейчас рабочая группа занимается доработкой документа, планируется, что во втором чтении парламент рассмотрит законопроект весной 2017 года.