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В Подмосковье завели дело на танцевавшего у Вечного огня студента

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство»

ГСУ СК России по Подмосковью завел уголовное дело по статье «Хулиганство» после видео, на котором студент танцует у памятника героям Великой Отечественной войны в Орехово-Зуеве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Согласно сообщению пресс-службы СК, инцидент произошел 28 января. 16-летний молодой человек нарушил общественный порядок, пренебрег правилами поведения «в месте, призывающем чтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом, совершил провокационные и оскорбительные действия».

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

В Подмосковье завели дело на танцевавшего у Вечного огня студента

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство»

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