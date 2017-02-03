РФС обсудит возможность передачи футбольных школ в Минобрнауки

В четверг, 9 февраля, комитет массового футбола Российского футбольного союза (РФС) проведет свое первое заседание в новом составе, сообщил председатель комитета, вице-президент РФС Сергей Анохин. По информации «Известий», комитету предстоит рассмотреть девять вопросов. Наиболее значимым в повестке заседания является пункт «О целесообразности перевода групп начальной спортивной подготовки спортивных и футбольных школ Минспорта России в ведение Минобрнауки России. О вариантах внедрения проекта в г. Москве». Планируется, что с докладами по этому вопросу выступят представители Московской федерации футбола (МФФ), президентом которой является Сергей Анохин.

Таким образом, в РФС допускают вариант перехода под юрисдикцию Министерства образования и науки широкого перечня школ, которые сейчас находятся на балансе Министерства спорта РФ. Генеральный директор МФФ Александр Старцев пояснил «Известиям», что этот вопрос пока на ранней стадии обсуждения. Также воздержался от подробных комментариев и руководитель департамента инновационных технологий, науки и образования РФС Андрей Власов.

— Вопрос тончайший, имеющий право быть в повестке дня комитета, поэтому я хочу сначала дать подробные разъяснения его членам, — заявил «Известиям» Андрей Власов. — Думаю, в ближайшее время дальше обсуждения дело пока не пойдет. В нашем департаменте самая полная информация по этому вопросу, мы проводим подробный анализ, но до конкретных решений еще далеко. Вопрос крайне сложный — и с точки зрения целесообразности предлагаемого перехода, и с точки зрения необходимых процедур в случае одобрения этой инициативы.

В Министерстве образования и науки РФ комментариев не предоставили.

Нынешний состав комитета массового футбола был избран 24 января решением бюро исполкома РФС. Ранее его возглавлял председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, с 2001 года являвшийся членом исполкома РФС, а в 2014–2016 годах — вице-президентом организации. В 2016-м сенатор не стал выдвигать свою кандидатуру в новый состав исполкома, выборы которого прошли 24 сентября прошлого года.

24 января руководителем комитета массового футбола избрали Сергея Анохина. Его заместителями стали президент Межрегиональной общественной организации (МРО) «Федерация футбола «Золотое кольцо» Алексей Комаров и президент МРО «Дальневосточный футбольный союз» Владимир Крысин. Членами комитета были избраны президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов, юрист футбольного клуба «Рубин» (Казань) Тагир Метшин, глава департамента по проведению соревнований РФС Владимир Олексин, президент пляжного футбольного клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург) Олег Баринов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области, совладелец мини-футбольного клуба «Восток-Сервис» Владимир Головнев, начальник отдела игровых видов спорта Министерства спорта РФ Владимир Телегин, президент Федерации футбола «8Х8» России Игорь Кабанов, первый заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Саратовской области Андрей Козлов, депутат Государственной Думы РФ Александр Меткин, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» при Министерстве образования и науки РФ Николай Федченко, а также спортивные журналисты Нобель Арустамян, Алексей Лебедев и Николай Яременко.



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