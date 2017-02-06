Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Морально к реваншу готов

Шахматист Сергей Карякин — о новых матчах с Магнусом Карлсеном и шутке про Дональда Трампа во время игры в Нью-Йорке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На прошлой неделе российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся из Нидерландов, где участвовал в супертурнире в Вейк-ан-Зее. Там его соперником снова стал чемпион мира Магнус Карлсен. На вручении ежегодной премии «Серебряная лань» шахматист дал интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину, в котором рассказал о значении «лайков» в соцсетях, популярности шахмат и любви к футболу. 

— Во время ноябрьского матча за звание чемпиона мира интерес к шахматам в России впервые за долгие годы возрос до уровня советских времен. На ваш взгляд, эту волну удалось сохранить по прошествии двух месяцев?

— Да, я это чувствую. И это очень приятно. Признаюсь, были некие опасения, что это будет ненадолго. Поговорили всей публикой про шахматы во время матча с Карлсеном, а потом эта волна схлынет. Но нет. До сих пор меня узнают на улице, зовут на самые разные передачи и встречи. 

— Присутствие российской публики на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе не снизилось по сравнению с матчем в Нью-Йорке?

— Ажиотаж со стороны наших болельщиков значительно выше, чем был до матча за шахматную корону. Я это ощущаю и в социальных сетях, где мне стало писать значительно больше людей. Выражаясь современным языком, у меня стало гораздо больше «лайков». И повышение внимания я чувствую. И, самое главное, шахматы стали показывать по телевизору. Это приятно для меня и в личном плане, и как для представителя шахматного сообщества.

— Сколько времени ушло на восстановление после ноябрьского матча?

— Могу сказать, что мое восстановление еще не закончилось — до сих пор чувствую усталость. Все-таки подготовка к матчу в прошлом году была очень тяжелой, и сам матч выдался крайне сложным. Кроме того, был тяжелый период после возвращения из Нью-Йорка, когда меня приглашали на различные эфиры и мероприятия, интервью за интервью. До чемпионата мира по быстрым шахматам в Катаре у меня за 20 дней был максимум один выходной — остальное время из эфира в эфир: радио, телевидение, газета… Это очень приятно, но выматывает. Только сейчас начинаю потихоньку приходить в себя. Хотим уехать с женой куда-нибудь на море, чтобы потом начать готовиться к следующим турнирам. Все-таки хватит почивать на лаврах, пора снова доказывать свою состоятельность.

— После матча с Карлсеном вы успели съездить на историческую родину, в Симферополь?

— Еще нет. Сначала постоянные эфиры после Нью-Йорка, потом отъезд в Катар на чемпионат мира по быстрым шахматам. Далее новогодние праздники, 12 января я отметил день рождения, а уже 13-го выехал на турнир в Голландию, с которого вернулся буквально сейчас. Но в феврале-марте я обязательно поеду в Крым, поскольку нигде за меня не болели так, как там.

— Вы разделяете точку зрения, что ваши матчи с Карлсеном в Катаре и Нидерландах были зрелищнее большинства партий нью-йоркского матча?

— Отчасти соглашусь. Звание чемпиона мира в классических шахматах престижнее, к нему готовишься полгода. И в этих условиях сложно кого-то чем-то удивить и сделать выдающиеся ходы. Команда Карлсена тоже изучала меня серьезно, поэтому Магнус особо не попадался в ловушки, что и сделало матч немного скучным. Хотя внутренние интрига и напряжение были высоки. В быстрых шахматах формат другой, на ЧМ играет любой желающий внутри определенного рейтинга. Побеждает тот, кто набрал больше очков. И мы с Магнусом весь турнир лидировали. То он опережал меня немного, то я его. В итоге по дополнительным показателям я оказался выше.

— По вашей встрече в Голландии чувствовалось, что Магнус и сам еще не отошел от матча в Нью-Йорке?

— Думаю, он выхолощен так же, как я. В Нидерландах он играл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он выступает в своей оптимальной форме, и можем сравнивать. Так вот в январе он предстал не в лучшей форме. Это было заметно по нашей личной встрече, где у меня на определенном этапе было больше преимуществ, но, к сожалению, я не дожал Магнуса. Мы оба не до конца восстановились. В общем, будем делать выводы.

— Когда будете готовы к реваншу?

— Морально я уже готов. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в Нью-Йорке, но чуть-чуть не хватило. Теперь всё в моих руках. Если в следующем году я так же хорошо сыграю турнир претендентов, то можно будет более предметно говорить о реванше. Сейчас важно улучшать свою игру и к мартовскому турниру претендентов подойти во всеоружии.

— Ажиотаж вокруг борьбы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон на выборах президента США затронул ваш матч с Карлсеном?

— К счастью, матч не был политическим. Хотя могу рассказать одну историю. Все, конечно, обсуждали противостояние Трампа с Клинтон. В этот момент играется первая партия в нашем матче. Карлсен играет белыми, я — черными. У Магнуса выходит на доске вариант, называемый «атакой Тромповского». Естественно, после партии журналисты спрашивали его, не связано ли это с победой Трампа.

— Все знают, что вы являетесь болельщиком московского «Спартака». На ваш взгляд, столичная команда сможет одержать долгожданную победу в чемпионате России?

— Всё будет зависеть от того, в какой форме они войдут в весеннюю часть сезона и как новички вольются в коллектив. Ничего оригинального я не скажу. Очевидно, что Леонид Федун вкладывается в команду и чувствует, что сейчас есть уникальный шанс добиться чемпионства, которого ждут все болельщики. В моем кругу часто шутят, что произойдет раньше — мой выигрыш шахматной короны или победа «Спартака» в чемпионате России. Положа руку на сердце, я уверен, что «Спартак» добьется успеха намного раньше меня. Сделаю ли это я  — еще огромный вопрос.

— В футболе главным фанатом шахмат считается Курбан Бердыев. Лучшие матчи его «Рубина» и «Ростова» можно сравнить с какими-либо историческими шахматными партиями?

— Матч «Барселона»–«Рубин» можно сравнить с восьмой партией нью-йоркского матча с Карлсеном. Если бы «Барса» хотела устраивающую ее ничью и играла от обороны, то она бы добилась такого результата. Но каталонцам не с руки дома не обыгрывать «Рубин», поэтому где-то они оголили тылы и получили гол. Точно так же было у нас с Карлсеном в восьмой партии. Если бы он так сильно не хотел выиграть, то не дернулся бы в определенный момент и получилась бы ничья. Но Магнус свою оборону вскрыл, а я воспользовался этим и победил. Кстати, из «футбольных шахматистов» я бы еще отметил Анатолия Бышовца, с которым сыграл дружескую партию в 2012 году на матче за первенство мира между Анандом и Гельфандом в Третьяковской галерее. Было очень приятно пообщаться с великим тренером, выигравшим Олимпиаду и обыгравшим в финале бразильцев. Этот человек здорово разбирается в шахматах.

— А с чем сравните вторую партию в рапиде в заключительный день матча, когда в безвыходной ситуации вы вынудили Карлсена предложить ничью?

— Наверное, её можно сравнить с финалом Лиги чемпионов-2005 между «Ливерпулем» и «Миланом». По сути, как и «Ливерпуль», я проигрывал 0:3, но сумел сравнять счет в основное время. Жаль только, что не удалось выиграть в серии пенальти, как это сделали англичане. Но с основным временем той встречи это очень схоже.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Морально к реваншу готов

Морально к реваншу готовШахматист Сергей Карякин — о новых матчах с Магнусом Карлсеном и шутке про Дональда Трампа во время игры в Нью-Йорке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке