Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Microsoft предложил сделать исключения из иммиграционного указа Трампа

Президент IT-гиганта заявил, что нововведение затронуло 76 сотрудников компании

Компания Microsoft предложила администрации президента США Дональда Трампа сделать исключения из иммиграционного указа для сотрудников американских компаний — граждан мусульманских стран, говорится в сообщении Microsoft.

Президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в официальном письме министру внутренней безопасности Джону Келли и госсекретарю Рексу Тиллерсону предложил программу, которая позволила бы гражданам мусульманских стран въезжать и выезжать за пределы США по рабочим или чрезвычайным семейным обстоятельствам.

В письме говорится, что программа должна распространяться на людей, имеющих действующую рабочую или студенческую визу в США и не совершавших преступлений, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что такое исключение в рамках существующего указа поможет решить личные проблемы людей без ущерба целям изданного указа», — отметил Смит.

Он сообщил, что у Microsoft есть 76 сотрудников, на которых повлиял иммиграционный указ.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Microsoft предложил сделать исключения из иммиграционного указа Трампа

Президент IT-гиганта заявил, что нововведение затронуло 76 сотрудников компании

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке