Microsoft предложил сделать исключения из иммиграционного указа Трампа

Компания Microsoft предложила администрации президента США Дональда Трампа сделать исключения из иммиграционного указа для сотрудников американских компаний — граждан мусульманских стран, говорится в сообщении Microsoft.

Президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в официальном письме министру внутренней безопасности Джону Келли и госсекретарю Рексу Тиллерсону предложил программу, которая позволила бы гражданам мусульманских стран въезжать и выезжать за пределы США по рабочим или чрезвычайным семейным обстоятельствам.

В письме говорится, что программа должна распространяться на людей, имеющих действующую рабочую или студенческую визу в США и не совершавших преступлений, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что такое исключение в рамках существующего указа поможет решить личные проблемы людей без ущерба целям изданного указа», — отметил Смит.

Он сообщил, что у Microsoft есть 76 сотрудников, на которых повлиял иммиграционный указ.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.