Экс-футболист «Челси» и сборной Англии Лэмпард завершил карьеру

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил профессиональную карьеру.

«После 21 невероятного года я решил, что наступило правильное время, чтобы завершить мою карьеру», — написал 38-летний футболист на своей странице в Instagram.

В составе «Челси» Лэмпард сумел трижды выиграть чемпионат Англии (2005, 2006, 2010), четыре раза Кубок Англии (2007, 2009, 2010, 2012) и по одному разу Кубок УЕФА (2013) и Лигу чемпионов (2012).

Летом 2014 года англичанин подписал контракт американским «Нью-Йорк Сити», откуда перебрался в аренду в «Манчестер Сити». Осенью 2016 года он объявил о намерении покинуть «Нью-Йорк Сити» пос истечения контракта (31 декабря).

В составе национальной сборной Англии Лэмпард дебютировал сыграл 106 встреч, в которых забил 29 мячей.

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