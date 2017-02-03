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Экс-футболист «Челси» и сборной Англии Лэмпард завершил карьеру

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил профессиональную карьеру.

«После 21 невероятного года я решил, что наступило правильное время, чтобы завершить мою карьеру», — написал 38-летний футболист на своей странице в Instagram.

В составе «Челси» Лэмпард сумел трижды выиграть чемпионат Англии (2005, 2006, 2010), четыре раза Кубок Англии (2007, 2009, 2010, 2012) и по одному разу Кубок УЕФА (2013) и Лигу чемпионов (2012).

Летом 2014 года англичанин подписал контракт американским «Нью-Йорк Сити», откуда перебрался в аренду в «Манчестер Сити». Осенью 2016 года он объявил о намерении покинуть «Нью-Йорк Сити» пос истечения контракта (31 декабря).

В составе национальной сборной Англии Лэмпард дебютировал сыграл 106 встреч, в которых забил 29 мячей.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Экс-футболист «Челси» и сборной Англии Лэмпард завершил карьеру

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram

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