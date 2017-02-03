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Украинский велогонщик разбил лицо немецкому сопернику

Андрей Гривко ударил лидера многодневки «Тур Дубая» Марселя Киттеля во время борьбы за позиции

Украинский велогонщик Андрей Гривко ударил своего немецкого коллегу Марселя Киттеля по лицу.

Сам Киттель рассказал, что это произошло, когда спортсмены ехали мимо стройплощадки. Подул ветер, из-за этого поднялся песок. Гривко воспользовался ситуацией и, чтобы занять лидирующую позицию, ударил конкурента.

Травма оказалась серьезной — лицо Киттеля залила кровь, передает «Федеральное агентство новостей».

«Я не приму извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», — написал в своем Тwitter Киттель.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Украинский велогонщик разбил лицо немецкому сопернику

Андрей Гривко ударил лидера многодневки «Тур Дубая» Марселя Киттеля во время борьбы за позиции

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