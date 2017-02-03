Украинский велогонщик разбил лицо немецкому сопернику

Украинский велогонщик Андрей Гривко ударил своего немецкого коллегу Марселя Киттеля по лицу.

Сам Киттель рассказал, что это произошло, когда спортсмены ехали мимо стройплощадки. Подул ветер, из-за этого поднялся песок. Гривко воспользовался ситуацией и, чтобы занять лидирующую позицию, ударил конкурента.

Травма оказалась серьезной — лицо Киттеля залила кровь, передает «Федеральное агентство новостей».

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0 — Marcel Kittel (@marcelkittel) February 2, 2017

«Я не приму извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», — написал в своем Тwitter Киттель.

