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Старейшая актриса России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске

Артистке было 102 года

Фото: РИА НОВОСТИ/Макс Ветров

В Новосибирске в возрасте 102 лет скоропостижно скончалась старейшая артистка России Зоя Федоровна Булгакова. Актриса более 40 лет жизни посвятила театральному искусству. 

Актриса Зоя Булгакова скончалась в пятницу, передает ТАСС. Неизвестно, что стало причиной ее смерти.

Заслуженная артистка РСФСР родилась в 1914 году. На сцене Новосибирского театра юного зрителя она впервые появилась в спектакле Бруштена «Единая боевая» в 16 лет.

В молодежном театре «Глобус» актриса играла с 1930 года. Одной из самых известных ролей Зои Булгаковой стала Королева в спектакле «Двенадцать месяцев», который был поставлен в московском ТЮЗе. Автор пьесы, драматург, поэт и сценарист Самуил Маршак, был так очарован игрой актрисы, что специально для нее дописал одну из сцен спектакля.

Роль Красной Шапочки Булгакова исполняла почти 20 лет. Также артистка принимала участие в таких классических постановках, как «Снегурочка», «Золушка», «Кот в сапогах» и «Конек-Горбунок».

По словам самой актрисы, роли мальчишек у нее получались всегда лучше, чем образы девочек. «Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки», — цитируют Дни.Ру Булгакову.

Звание «Заслуженная артистка РСФСР» Зое Булгаковой присвоили в 1945 году. В Золотую книгу культуры Новосибирской области ее имя внесли в 2001 году.

Прощание с актрисой пройдет в понедельник в Доме актера.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Старейшая актриса России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске

Старейшая актриса России Зоя Булгакова скончалась в НовосибирскеАртистке было 102 года

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