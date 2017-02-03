Гектарами в Приамурье активнее других интересуются петербуржцы

Активнее других получением «дальневосточных гектаров» интересуются жители Санкт-Петербурга. Желание переехать в Амурскую область изъявили четверо петербуржцев. Три заявления поступили из Оренбургской области.

Кроме того, поступило 34 заявки из Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, Курской, Нижегородской и Кемеровской областей. Первым обладателем гектара в Амурской области из другого региона стал житель Нового Уренгоя, приехавший строить в Приамурье газопровод. На участке он планирует строить дом и заниматься личным подсобным хозяйством.

С 1 февраля от жителей Амурской области на получение участка земли поступило 120 заявок, сообщает ИА «Амур.инфо».

Напомним, с 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.



Согласно закону любой желающий россиянин сможет один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет. Если его будут активно осваивать, то в дальнейшем можно получить землю в собственность.

