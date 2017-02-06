«К чайлдфри россияне относятся негативно»

По данным Росстата, в январе–ноябре 2016 года в 44 субъектах РФ число умерших превысило число родившихся. В девяти субъектах РФ — в полтора раза. О том, из-за чего россияне откладывают рождение детей, почему эффект материнского капитала уже не тот и как сместилась граница старения, корреспонденту «Известий» Дарье Филипповой рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Как вы оцениваете нынешнюю демографическую ситуацию?

— В кризисном 2015 году 48% опрошенных были уверены, что демографическая ситуация улучшилась. 13% сказали, что ухудшилась. А ведь еще 10–12 лет назад призрак вымирания России был одной из трех самых часто артикулируемых угроз политического уровня. Теперь в нашем «рейтинге проблем» демография стоит в конце второго десятка.

— Как изменилось в России отношение женщин к рождению детей за последние пять-десять лет?

— Существенных изменений по опросам мы не фиксировали, хотя ведем мониторинг с 1991 года. Если сравнить данные за четверть века, различия получаются очень небольшие. Сохраняется модель семьи с двумя детьми. Это идеал для относительного большинства — примерно половины всех опрошенных. Иметь троих детей — более трудозатратно, поэтому среди бездетных россиян в возрасте до 45 лет этого хотят всего 14%. А среди тех, у кого дети уже есть, — только 6%. Для 10% респондентов идеальной считается семья с одним ребенком.

Подобные установки не меняются быстро — только со сменой поколений или в случае радикальной трансформации. Например, в 1990-х годах был спад рождаемости, вызванный экономическим коллапсом и сменой системы ориентиров. В один момент населению стало непонятно, в какой стране мы живем и на что можем рассчитывать. Это не лучшие условия для продолжения рода, потому что дети — это долгосрочное планирование и ответственность. В 1990-е началась интенсивная пропаганда контрацепции, но она не принесла результатов — об этом говорит число абортов. Заключалось меньше браков, а число разводов, наоборот, росло. Массово распространилась форма так называемого гражданского брака. Число родившихся резко упало. В нулевые всё стабилизировалось. Россияне стали брать ипотеку. Ипотека — это жилье, а жилье — возможность заводить детей и не ютиться в родительской квартире. Позже появился материнский капитал.

— Это действительно помогло увеличить рождаемость?

— Безусловно. Когда задумывался материнский капитал, у демографов были две полярные точки зрения. Одни говорили: это правильный шаг, многие откладывают или отменяют рождение из-за материальных проблем. Исследования показывают: если семья из среднего класса заводит ребенка, она автоматически перемещается на ступеньку ниже по социальной лестнице — переходит в нижний средний класс. Семья из нижнего среднего класса перемещается в разряд бедных.

У других демографов была альтернативная точка зрения. Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский говорил, что материнский капитал лишь немного приблизит рождение: кто планировал рожать через пять лет, родит через два, но общее число детей не увеличится.

— Анатолий Вишневский оказался прав?

— Жизнь показывает обратное. Прошло почти десятилетие и стало понятно, что решительные меры государства стимулируют рост рождаемости. Сейчас очевидно, что это было абсолютно правильным решением, но эффект уже во многом отыгран. Чтобы поддержать позитивную динамику, нужны новые меры. Но пока денег на это нет.

— В каком возрасте российские женщины рожают первого ребенка?

— По информации Минтруда, в 25 с половиной лет. Год назад средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 25 лет. В 2009 году, по данным Росстата, 22,5 года. Это общемировая тенденция — растет число тех, кто заводит детей позже.

— Многие сегодня рожают после 30 лет. Не считаете ли вы термин «старородящая» морально устаревшим?

— Это термин медицинский, он не очень широко распространен. Общество уже готово рожать позже, но врачи используют старую терминологию, которая многим кажется неадекватной. Рано или поздно медицинская сфера подтянется. До рождения детей люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, не зависеть от родителей. С другой стороны, мужчины и женщины хотят пожить для себя и не готовы вступать в серьезные отношения.

Что такое молодежь? В советское время был жесткий критерий: после 28 лет ты переходишь в средний возраст. Сейчас и в 30, и даже в 35 лет человек считает себя молодым. Это связано с ростом продолжительности жизни и с тем, что люди стали внимательнее относиться к питанию, здоровью, стали меньше курить и пить. Сегодняшний уклад жизни интенсивнее. Раньше рожать в 25 было поздновато, а сейчас — «в яблочко». Поздними считаются роды в возрасте 35 лет и старше. Ментальная граница отодвинулась.

— Конечно, женщина может считать себя молодой в 35. Но разве ее организм не стареет так же, как старел организм бабушки или мамы?

— Не думаю. Человек, конечно, не сильно изменился за 50–80 лет, но мы стали больше за собой следить, ухаживать. Спорт, фитнес, отказ от вредных привычек — это существенные изменения в лучшую сторону.

— По каким причинам семьи откладывают рождение детей?

— Проблемный антирейтинг-2016 (перечень проблем, волнующих россиян) возглавил низкий уровень жизни. Главным препятствием люди называют материальные проблемы. Но, на мой взгляд, это не совсем так. И в небогатых семьях дети ходят в школу, одеваются, едят. Даже бедная семья хочет дать ребенку всё самое лучшее. Хотя, повторюсь, что рождение ребенка выбивает семью на одну страту ниже.

Мы проводили опрос: «Вы согласны с тем, что рождение детей ухудшает материальное положение семьи, или нет?». Результаты были такие: 53% согласились, 44% нет. Согласны 51% мужчин и 54% женщин.

— А в возрастном соотношении?

— С тем, что рождение детей ухудшает материальное положение семьи, согласны 47% среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, по 53% среди опрошенных в возрасте 25–34 лет, 35–44 и от 60 лет. 55% среди 45–49-летних.

— Как россияне относятся к такому явлению, как чайлдфри? По вашему мнению, это прогресс или регресс общества?

— Интересный опрос был у наших коллег из «Левада-центра». 44% опрошенных россиян сказали, что с осуждением относятся к чайлдфри. 30% — с безразличием, 2% — с одобрением, 17% — с пониманием. Выходит, к чайлдфри у нас относятся скорее негативно.

— С чем это связано?

— Тех, кто считает, что семья без детей — это нормально и правильно, очень мало. Наше общество еще не настолько эгоцентрично. Если нет детей, то крепость брака или сожительства слабеет. Более того, за последнюю четверть века ценность семьи резко выросла. У нас не произошло феминистической революции, которая утверждает, что женщина равна мужчине, что у нее нет особого предназначения. Считается правильным, что у нас разный пенсионный возраст, потому что женщина кроме работы тянет детей, семью, дом.

— Даже наши организмы отличаются: сердце женщины бьется быстрее, чем мужское.

— Когда коллеги из «Левада-центра» спросили, почему вы осуждаете женщин, которые не хотят заводить детей, 61% опрошенных ответили, что рождение детей — это основное предназначение женщины. Отказ от детей, уверены 30%, — это эгоизм. Даже молодежь, которая пока не планирует заводить потомство, всегда говорит «пока». Не «вообще», а «пока».

— Можно ли сделать прогноз относительно демографической ситуации?

— В настроениях людей не произошло перелома, несмотря на кризис. Демографического коллапса в ближайшее время ждать не стоит. С другой стороны, всплеска тоже не будет. Сегодня явно необходимы новые меры — те, что были разработаны и реализованы правительством, дали огромный эффект, но останавливаться на этом нельзя.

