Лукашенко: «Россия не понимает, что мы всё равно найдем выход»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти РФ опасаются того, что республика уйдет на Запад.

«Обострение [в отношениях с РФ] происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске, передает «Интерфакс».

Лукашенко также добавил, что отношения России и Белоруссии в последнее время развиваются «неважно» и ему порой приходится сдерживаться, чтобы «не наговорить лишнего», так как это очень острая тема. Одной из причин этой ситуации Лукашенко считает определенные силы в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина.

«В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент [Владимир Путин], прямо мне говорит: Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр...» Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.», — заявил президент республики.

Он подчеркнул, что в России не согласны с тем, что газ должен быть по цене $83 за 1000 куб. м и это, в свою очередь, вызывает недовольство Москвы.

Нефтегазовый спор между странами белорусский лидер назвал «тягомотиной» и «издевательством».

«Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель: вчера соглашаются по-старому работать — это проще и легче, через сутки — нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально? Я вам уже снизошел до того, что почти всё в деталях рассказал о том, как шли эти переговоры. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну как издевательство», — заявил Лукашенко.

При этом президент республики подчеркнул, что в этой ситуации стороны могут больше потерять.

«Белоруссия сможет найти альтернативу российским ресурсам, в Москве этого не понимают», — резюмировал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что его с Владимиром Путиным связывают близкие дружеские отношения, которые не бывают без ссор.

«Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом», — заявил белорусский лидер.