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Лукашенко: «Россия не понимает, что мы всё равно найдем выход»

Президент Белоруссии добавил, что отношения двух стран развиваются неважно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти РФ опасаются того, что республика уйдет на Запад.

«Обострение [в отношениях с РФ] происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске, передает «Интерфакс».

Лукашенко также добавил, что отношения России и Белоруссии в последнее время развиваются «неважно» и ему порой приходится сдерживаться, чтобы «не наговорить лишнего», так как это очень острая тема. Одной из причин этой ситуации Лукашенко считает определенные силы в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина.

«В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент [Владимир Путин], прямо мне говорит: Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр...» Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.», — заявил президент республики.

Он подчеркнул, что в России не согласны с тем, что газ должен быть по цене $83 за 1000 куб. м и это, в свою очередь, вызывает недовольство Москвы.

Нефтегазовый спор между странами белорусский лидер назвал «тягомотиной» и «издевательством».

«Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель: вчера соглашаются по-старому работать — это проще и легче, через сутки — нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально? Я вам уже снизошел до того, что почти всё в деталях рассказал о том, как шли эти переговоры. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну как издевательство», — заявил Лукашенко.

При этом президент республики подчеркнул, что в этой ситуации стороны могут больше потерять.

«Белоруссия сможет найти альтернативу российским ресурсам, в Москве этого не понимают», — резюмировал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что его с Владимиром Путиным связывают близкие дружеские отношения, которые не бывают без ссор.

«Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом», — заявил белорусский лидер.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко: «Россия не понимает, что мы всё равно найдем выход»

Президент Белоруссии добавил, что отношения двух стран развиваются неважно

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