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Лукашенко требует возбудить дело против главы Россельхознадзора

Президент Белоруссии обвинил Сергея Данкверта в нанесении ущерба государству

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от следственных органов страны возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по аналогии с делом против главы Уралкалия Владислава Баумгертнера.

«Нам надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», — заявил Лукашенко во время пресс-конференции в Минске, передает «Интерфакс».

В Россельхознадзоре прокомментировали заявление президента Белоруссии, заявив, что ведомство действует в соответствии с законодательством.

«Мы слышали о таком. Официальных каких-то документов на этот счет Россельхознадзор и лично глава службы господин Данкверт не получали. Но тем не менее можно сказать, что со своей стороны мы данной ситуацией никак не обеспокоены. Все действия Россельхознадзора, они четко аргументированы в соответствии с существующим законодательством», — сказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано радиостанции «Говорит Москва».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко требует возбудить дело против главы Россельхознадзора

Президент Белоруссии обвинил Сергея Данкверта в нанесении ущерба государству

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