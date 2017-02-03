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Шойгу прибыл в Тулу для проверки выполнения гособоронзаказа

Министр обороны посетит НПО «Сплав» и проведет совещание с губернатором региона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу для проверки выполнения гособоронзаказа на НПО «Сплав» в интересах военного ведомства. В ходе визита на предприятие министр ознакомился с производственным процессом, посетив несколько цехов предприятия.

Помимо этого, у министра запланировано рабочее совещание с участием представителей «Ростеха», руководства «Сплава» и органов военного управления оборонного ведомства. В рамках визита Шойгу намерен обсудить с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства с регионом, передает ИА «Тульские новости».

На территории Тульской области размещаются соединения Воздушно-десантных войск, Суворовское военное училище, оборонно-промышленные предприятия, выпускающие продукцию в интересах ВС РФ.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Шойгу прибыл в Тулу для проверки выполнения гособоронзаказа

Министр обороны посетит НПО «Сплав» и проведет совещание с губернатором региона

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