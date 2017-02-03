СКР возбудил дело об убийстве после пропажи девушки в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения жительницы Москвы Натальи Меламед. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

Уголовное дело было возбуждено через 10 дней после исчезновения девушки.



23-летняя москвичка Наталья Меламед, ушедшая 24 января без объяснения причин из квартиры, расположенной на Митинской улице, пропала. Незадолго до исчезновения, по данным следствия, девушка могла находится на территории Красногорского лесопарка. Там ее в последний раз зафиксировали камеры видеонаблюдения.



В полномасштабных поисках девушки, организованных следователями, принимают участие спасатели, волонтеры и полиция, всего более 700 человек.



По неподтвержденным пока данным, в лесопарке был найден предмет одежды Натальи, передает телеканал «360».



Следователи также проверяли версии о том, что девушка могла выехать из страны, однако эта информация не подтвердилась.

