Лукашенко: «Мы не Украина, мы в НАТО не стремимся»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается проводить антироссийскую политику.

«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся», — подчеркнул Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в Минске, передает «Интерфакс».

Лукашенко добавил, что он всегда говорил, что «не надо обижать россиян».

На опасения о том, что Россия может оккупировать Белоруссию, Лукашенко отметил: «Никто нас не оккупирует. Никакой войны не будет, но мы будем защищать свою страну и независимость».