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Лукашенко: «Мы не Украина, мы в НАТО не стремимся»

Президент Белоруссии заявил, что республика не намерена проводить антироссийскую политику

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается проводить антироссийскую политику.

«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся», — подчеркнул Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в Минске, передает «Интерфакс».

Лукашенко добавил, что он всегда говорил, что «не надо обижать россиян».

На опасения о том, что Россия может оккупировать Белоруссию, Лукашенко отметил: «Никто нас не оккупирует. Никакой войны не будет, но мы будем защищать свою страну и независимость».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко: «Мы не Украина, мы в НАТО не стремимся»

Президент Белоруссии заявил, что республика не намерена проводить антироссийскую политику

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