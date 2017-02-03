Шувалов предложил вернуться к «физкультуре»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил перейти от слова «фитнес» к «физкультуре».



Прибыв с рабочим визитом в Анжеро-Судженск (Кемеровская область), вице-премьер осмотрел спортивный комплекс «Юность», построенный по программе развития моногородов.



«Вот Вы правильно говорите — физкультура, — обратился Шувалов к директору комплекса. — а то придумали «фитнес». Фитнес — это отношения продавца и покупателя. А физкультура — это совсем другое», — заявил Шувалов, подчеркнул, что это слово необходимо продвигать.

«Физическую культуру надо возродить. Потому что сейчас есть так называемые методики, которые называются функциональные тренировки. Это все основа физической культуры Советского Союза», — сказал Шувалов, добавив, что людей надо приучать к физкультуре.



Вице-премьер подчеркнул, что сам занимается физкультурой каждое утро.



Посещение спортивных комплексов — обязательная часть любого визита Шувалова в моногорода. Первый вице-премьер считает, что создание спортивных объектов позволяет в том, числе создать благоприятные условия для жизни населения и удержания молодежи.

