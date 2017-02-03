Шувалов предложил вернуться к «физкультуре»

«Фитнес» — это отношения продавца и покупателя, считает первый вице-премьер
Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил перейти от слова «фитнес» к «физкультуре».
Прибыв с рабочим визитом в Анжеро-Судженск (Кемеровская область), вице-премьер осмотрел спортивный комплекс «Юность», построенный по программе развития моногородов.
«Вот Вы правильно говорите — физкультура, — обратился Шувалов к директору комплекса. — а то придумали «фитнес». Фитнес — это отношения продавца и покупателя. А физкультура — это совсем другое», — заявил Шувалов, подчеркнул, что это слово необходимо продвигать.
«Физическую культуру надо возродить. Потому что сейчас есть так называемые методики, которые называются функциональные тренировки. Это все основа физической культуры Советского Союза», — сказал Шувалов, добавив, что людей надо приучать к физкультуре.
Вице-премьер подчеркнул, что сам занимается физкультурой каждое утро.
Посещение спортивных комплексов — обязательная часть любого визита Шувалова в моногорода. Первый вице-премьер считает, что создание спортивных объектов позволяет в том, числе создать благоприятные условия для жизни населения и удержания молодежи.
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