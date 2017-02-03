Депутата райсовета убили ударом ножа в сердце в лесу Новосибирска

Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата совета депутатов Искитимского района Новосибирской области. Тело мужчины с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в лесном массиве Заельцовского района в Новосибирске. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.



Тело депутата обнаружили в пятницу случайные прохожие в лесу около 10:00 (06:00 мск). Следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области, выехавшая на место ЧП, нашла нож на месте преступления.

«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата совета депутатов Искитимского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «убийство», — цитирует «РИА Новости» сообщение СК.



Имя убитого депутата – Владимир Шевцов, в отношении которого в настоящее время в суде рассматривается дело о мошенничестве, передает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Все документы находились при убитом, однако сумка, предположительно из-под ноутбука, была пустой.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.



Идет розыск лиц, причастных к совершению убийства депутата, сообщает сайт НТВ.Ru.

