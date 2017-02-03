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СК возбудил дело после ДТП с девятью пострадавшими в Петербурге

Три человека находятся в тяжелом состоянии

Девять человек пострадали в результате аварии с маршрутным такси в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел в пятницу 3 февраля около 07:00 на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Маршрутка столкнулась с другим автобусом, в результате чего одна из машин врезалась в столб, сбив находящихся на остановке людей.

Пострадавшие были госпитализированы. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, три человека — в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители намерены провести проверку деятельности организации-перевозчика. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, не пропустившего маршрутку при выполнении левого поворота.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СК возбудил дело после ДТП с девятью пострадавшими в Петербурге

Три человека находятся в тяжелом состоянии

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