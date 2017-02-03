«Голос монстра» в шелесте листвы

В российском прокате «Голос монстра» ― пронзительная драма взросления в антураже фэнтези-сказки от режиссера культового хоррора «Приют» Хуана Антонио Байоны.

Мальчик Коннор (Льюис МакДугалл) переживает самый тяжелый период своей совсем еще юной жизни. Любимая мама (Фелисити Джонс) медленно сгорает от болезни, отец (Тоби Кеббелл) уже давно отдалился и живет с другой семьей, а дома хозяйничает бабушка (Сигурни Уивер).



Коннор не из тех, кто легко сходится с людьми, ему комфортнее где-то в уголке рисовать в альбоме страшилищ. Он из тех, кого сверстники зажимают на школьном дворе и бьют. А в минуты бессилия и тоски, когда становится совсем плохо, к Коннору приходит монстр ― оживший тысячелетний тис, который голосом Лиама Нисона рассказывает страшные сказки о том, как устроен мир.

Главный аттракцион фильма ― это, конечно, монстр. К сожалению, в русском дубляже мы не сможем в полной мере оценить всех усилий прекрасного артиста Лиама Нисона. Впрочем, звезда «Списка Шиндлера» подарил двуногому дереву не только голос, но и телосложение, походку, мимику. Порой кажется, что узнаешь его черты в коряво обтесанном «лице» с огненными глазами. При этом монстр не полностью создан на компьютере ― в некоторых сценах его «играет» 12-метровая модель со сложным механизмом.

Кроме того, в фильме есть и полноценная, виртуозно продуманная анимация ― в сценах сказок, которые рассказывает монстр. В визуальном отношении эти «мультфильмы внутри фильма» отсылают к иллюстрациям оригинальной книги «Голос монстра», ставшей бестселлером и недавно изданной в России.



История этой повести сама по себе драматический сюжет. Ее идея принадлежит писательнице Шиван О’Дауд, которая задумала «Голос» во время своей смертельной болезни. Когда она ушла из жизни, издатель предложил написать эту книгу другому автору, Патрику Нессу, что тот блистательно осуществил. Он же и адаптировал ее для экрана.

Что до режиссера, Хуан Антонио Байона ― еще один испанец, сумевший пробраться в Голливуд. В высшую лигу его вывел полнометражный дебют ― снятый на родине «Приют», фильм ужасов о матери, потерявший ребенка. Уже в Америке Байона ради денег ввязался в сериал «Страшные сказки», а для души снял фильм-катастрофу «Невозможное» с Наоми Уоттс и Эваном МакГрегором ― и снова о матери, потерявшей детей.

Представляя «Голос монстра» на фестивале в Торонто, Байона рассказал, что этим фильмом он как бы завершает свою личную трилогию, объединенную темой материнства. Мыслить подобными категориями в XXI веке кажется каким-то редкостным позерством, но, к счастью, это единственная стилистическая претензия к фильму. Да и не к фильму даже, скорее к мыслям и словам режиссера. Во всем остальном это удивительно точное и небанальное путешествие в подсознание ребенка, который вот-вот потеряет мать.

Сегодня мало кто умеет снимать условно детское (семейное) кино. Его делают или спустя рукава («Зачем заморачиваться? Это же дети!»), или, что даже хуже, свысока («Просвещать и поучать ― это же дети!»). «Голос монстра» в этом смысле совершенно демократичное кино ― одинаково целит как в детей, так и в родителей.



Байона начинал как режиссер под крылом Гильермо дель Торо, и здесь это чувствуется как нигде. Как призраки в дельторовском «Хребте дьявола», так и тис-сказочник в «Голосе монстра» ― нетривиальный способ вытащить на свет внутренних демонов, которые в обычной жизни прячутся где-то у нас в глубине.

Льюис МакДугалл, которому на момент съемок было всего 12 лет, играет не по годам тонко, что не осталось незамеченным. Юный актер уже сейчас подписан на два голливудских проекта. Про Фелисити Джонс мы давно знаем, что она хорошая актриса. Стоит отметить и нетипичную для Сигурни Уивер роль ― лейтенант Рипли из легендарной киновселенной Чужих впервые осваивает новое для себя амплуа бабушки.

