Лавров обсудил с главой МИД Италии обострение в Донбассе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его итальянский коллега Анжелино Альфано обсудили по телефону обострение ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

«Лавров привлек внимание собеседника к обострению ситуации в Донбассе, указав на грубейшие нарушения со стороны Киева обязательств по минским соглашениям, остающимся безальтернативной основой урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что под обстрелом ВСУ с 29 января находится населенный пункт Авдеевка. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, отключены отопление и электроэнергия.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к мировому сообществу с просьбой призвать Киев прекратить провокации на юго-востоке Украины и начать выполнение Минских договоренностей.