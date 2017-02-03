Гособвинение просит для Навального пять лет условного лишения свободы

Прокурор попросил суд приговорить Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам условно по делу о хищении средств компании «Кировлес».



Также каждому из подсудимых запрошен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Представитель гособвинения в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Кирова заявил, вина фигурантов дела полностью доказана.



«Считаю что вина Навального в организации хищения и растрате имущества «Кировлеса», и вина Офицерова в пособничестве в совершении этого преступления доказана в судебном процессе в полном объеме», — цитирует слова прокурора агентство ТАСС.



Отягчающих вину обстоятельств гособвинение не установило, а в качестве смягчающих попросило учесть, в том числе, наличие у обоих подсудимых малолетних детей.



Напомним, что Навального доставили в Кировский суд в принудительном порядке приставы. Причиной стала неявка без уважительной причины на предыдущие заседания.



Напомним, что в июле 2013 года Навальный и Офицеров были осуждены за хищения на госпредприятии «Кировлес» и приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позднее реальный срок был изменен на условный. Навальный также является фигурантом по так называемому делу «Ив Роше», в декабре 2014 года его приговорили к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока.

