Песков: корректировка Вашингтоном санкций — не послабление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о корректировке санкций в отношении России — это не послабление, а проявление американского прагматизма.

«Мы не склонны оценивать [это решение] как санкционные послабления. Это проявление американского прагматизма», — сказал представитель Кремля.

«Американцы там, где это выгодно им, не увлекаются санкциями и склонны делать это более гибко», — добавил Песков.

Он также добавил, что в Кремле никогда не предавались излишнему оптимизму относительно позиции Штатов по антироссийским санкциям.

«Я хочу заметить, что мы никогда не предавались излишнему оптимизму, и мы об этом говорили с самого начала. Второе — мы, безусловно, не согласны с такой формулировкой, и мы продолжим весьма последовательно и аргументировано доводить нашу позицию до всех участников заседаний Совбеза ООН и других наших партнеров, в том числе и до постоянного представителя США», — подчеркнул Песков.

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