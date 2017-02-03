Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: корректировка Вашингтоном санкций — не послабление

Представитель Кремля назвал это проявлением прагматизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о корректировке санкций в отношении России — это не послабление, а проявление американского прагматизма.

«Мы не склонны оценивать [это решение] как санкционные послабления. Это проявление американского прагматизма», — сказал представитель Кремля.

«Американцы там, где это выгодно им, не увлекаются санкциями и склонны делать это более гибко», — добавил Песков.

Он также добавил, что в Кремле никогда не предавались излишнему оптимизму относительно позиции Штатов по антироссийским санкциям.

«Я хочу заметить, что мы никогда не предавались излишнему оптимизму, и мы об этом говорили с самого начала. Второе — мы, безусловно, не согласны с такой формулировкой, и мы продолжим весьма последовательно и аргументировано доводить нашу позицию до всех участников заседаний Совбеза ООН и других наших партнеров, в том числе и до постоянного представителя США», — подчеркнул Песков.

Читайте также: 

Чуркин ответил своей американской коллеге цитатой из конституции США

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Песков: корректировка Вашингтоном санкций — не послабление

Представитель Кремля назвал это проявлением прагматизма

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке