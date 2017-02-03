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Прокуратура Тамбовской области отклонила проект платной парковки

Ведомство считает, что инициатива властей не имеет экономического обоснования

Прокуратура дала отрицательное заключение на проект о введении платных парковок в Тамбове, отправив его на доработку, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру»

По данным ведомства, в документе нет четко выстроенной концепции и экономического обоснования. Обсуждение этой темы продолжается в Тамбове с 2014 года.

Согласно проекту, платные парковки создаются для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования. При этом основания и условия для создания такой парковки в проекте не определены. Как, впрочем, и отсутствуют объективные данные о возможном повышении безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог. Городскими властями не проводились замеры транспортных потоков, обследования пропускной способности улицы, а также не проводился анализ градостроительной и планировочной ситуации.

Инициатива предусматривает оплату за пользование такими парковками отнести не к доходам муниципального образования, а к доходам оператора по эксплуатации платных парковок.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Прокуратура Тамбовской области отклонила проект платной парковки

Ведомство считает, что инициатива властей не имеет экономического обоснования

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