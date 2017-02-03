Facebook запустила раздел для поиска новых знакомств

Социальная сеть Facebook запустила новую функцию, которая облегчает поиск друзей. Раздел Discover People («Найти людей») пока доступен только в мобильной версии.



Новая функция запускается на Android и iOS и пока доступна не для всех пользователей Facebook.



В разделе можно будет узнать, какие люди живут в одном городе с пользователем, работают с ним в одной компании или учатся в вузе. Также можно просматривать открытые мероприятия и списки пользователей, которые собираются их посетить.



Вкладка «Найти людей» находится на панели меню «Еще». Чтобы облегчить поиск друзей, в приложении можно коротко рассказать о себе и своих интересах. Эта информация будет видна только тем пользователям, которые зашли на вкладку, сообщает сатевое издание m24.ru.



Первыми, еще в конце прошлого года, новой функцией смогли воспользоваться жители Австралии и Новой Зеландии. Теперь она стала доступна всей аудитории Facebook.