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Facebook запустила раздел для поиска новых знакомств

Пока раздел «Найти людей» доступен только в мобильной версии соцсети

Социальная сеть Facebook запустила новую функцию, которая облегчает поиск друзей. Раздел Discover People («Найти людей») пока доступен только в мобильной версии. 

Новая функция запускается на Android и iOS и пока доступна не для всех пользователей Facebook.

В разделе можно будет узнать, какие люди живут в одном городе с пользователем, работают с ним в одной компании или учатся в вузе. Также можно просматривать открытые мероприятия и списки пользователей, которые собираются их посетить.

Вкладка «Найти людей» находится на панели меню «Еще». Чтобы облегчить поиск друзей, в приложении можно коротко рассказать о себе и своих интересах. Эта информация будет видна только тем пользователям, которые зашли на вкладку, сообщает сатевое издание m24.ru

Первыми, еще в конце прошлого года, новой функцией смогли воспользоваться жители Австралии и Новой Зеландии. Теперь она стала доступна всей аудитории Facebook.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Facebook запустила раздел для поиска новых знакомств

Пока раздел «Найти людей» доступен только в мобильной версии соцсети

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