Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же добр, как Обама

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же «добр» к нему, как его предшественник Барак Обама.

«Иран играет с огнем — они не ценят, как «добр» был к ним президент Обама. Но не я!» — написал Трамп в своем Twitter.

Администрация нового президента Америки готовит санкции против Ирана, которые могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Ограничительные меры могут быть введены в отношении восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма.

Новые американские санкции отчасти являются ответом на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты.