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Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же добр, как Обама

Администрация президента США готовит новые санкции против страны

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же «добр» к нему, как его предшественник Барак Обама.

«Иран играет с огнем — они не ценят, как «добр» был к ним президент Обама. Но не я!» — написал Трамп в своем Twitter.

Администрация нового президента Америки готовит санкции против Ирана, которые могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Ограничительные меры могут быть введены в отношении восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма.

Новые американские санкции отчасти являются ответом на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же добр, как Обама

Администрация президента США готовит новые санкции против страны

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