Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Зоопарк Петербурга опроверг данные о смерти Фрола перед Днем сурка

Животное-предсказатель скончалось еще прошлой весной

Администрация зоопарка Санкт-Петербурга опровергло данные о том, что сурок Фрол умер накануне Дня сурка. Он скончался задолго до этого, еще около года назад.

Сведения о его недавней смерти там назвали ложными, сообщает ИА «Невские новости».

Напомним, накануне некоторые СМИ опубликовали новости с заголовками «Весны не будет: Фрол пал». Якобы в петербургском зоопарке просто не успели найти замену Фролу за такое короткое время, поэтому церемонию по предсказанию того, когда наступит весна, отменили.

По традиции, поведение сурка 2 февраля должно предсказать погоду. Если погода пасмурная, то весна наступит рано. Если животное вылезает из своей норки в солнечную погоду, то будет еще несколько недель зимы.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Зоопарк Петербурга опроверг данные о смерти Фрола перед Днем сурка

Животное-предсказатель скончалось еще прошлой весной

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке