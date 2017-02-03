Зоопарк Петербурга опроверг данные о смерти Фрола перед Днем сурка

Администрация зоопарка Санкт-Петербурга опровергло данные о том, что сурок Фрол умер накануне Дня сурка. Он скончался задолго до этого, еще около года назад.



Сведения о его недавней смерти там назвали ложными, сообщает ИА «Невские новости».

Напомним, накануне некоторые СМИ опубликовали новости с заголовками «Весны не будет: Фрол пал». Якобы в петербургском зоопарке просто не успели найти замену Фролу за такое короткое время, поэтому церемонию по предсказанию того, когда наступит весна, отменили.

По традиции, поведение сурка 2 февраля должно предсказать погоду. Если погода пасмурная, то весна наступит рано. Если животное вылезает из своей норки в солнечную погоду, то будет еще несколько недель зимы.