Кремль: ввод приграничных зон не повлияет на граждан РФ и Белоруссии

Граждане России и Белоруссии не ощутят на себе последствий введения приграничных зон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно заявлению, в Москве не видят в введении приграничных зон на границе с Белоруссией нарушением международных и межгосударственных договоров. Кремль подчеркнул, что это не ввод пограничного режима, а всего лишь введение пограничных зон в прилегающих к границе районов в целях необходимости регламентирования посещения пограничных районов гражданами из других стран, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников подписал указ о введении режима пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях.