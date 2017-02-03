Проблемами малочисленных народов Дальнего Востока займутся в Госдуме

Проблемы и предложения по улучшению жизни малочисленных народов Дальнего Востока поднимут до федерального уровня при помощи новой программы. Проект под названием «Народная программа: Коренные-2021» стартовал с 1 февраля в Хабаровском крае.



Инициатором проекта стала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, возглавляемая депутатом Госдумы Григорием Ледковым. Свои предложения по улучшению программы может внести любой желающий до 1 марта 2017 года.



Президент Ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края Любовь Одзял отметила, что необходимость в подобном проекте созрела уже давно. Поскольку предыдущие программы давно не работают, пишет ИА AmurMedia.



Авторы программы «Коренные-2021» считают, что она поможет решить острые проблемы и привлечь внимание властей к нуждам малочисленных народов.



Они считают, что необходимо ввести реестр представителей коренных народов и развивать традиционные ремесла.

