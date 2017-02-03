Путин заявил о возможном повышении зарплат в 2017 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил рост покупательной способности и зарплат граждан в 2017 году. Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин сделал соответствующее заявление на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

В ходе беседы глава региона отметил снижение доходов граждан и как следствие — их покупательной способности. Президент, в свою очередь, заявил о необходимости следить за этими показателями и допустил высокую вероятность восстановления утраченной покупательной способности россиян и повышение заработной платы, сообщает телеканал «360».

Реальная заработная плата россиянина начала расти по сравнению с 2015 годом, однако продолжает оставаться на 8% ниже показателя октября 2014 года.