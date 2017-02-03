Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Калининградской области могут ввести криптовалюту

Сделать этот регион пилотным в проекте предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести криптовалюту в Калининградской области в качестве эксперимента.

«И не будут волновать ни границы, ни санкции», — цитирует уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте ресурс «Клопс.Ru».

Титов считает, что, разрешив резидентам ОЭЗ в Калининградской области использовать биткоины, риски можно свести к минимуму. Он напомнил, что сейчас в Москве на некоторых АЗС уже можно расплатиться криптовалютой.

Бизнес-омбудсмен считает, что Калининградской области необходимо стать зоной эффективного производства. А для этого необходимы особый режим по издержкам и особый таможенный режим.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Калининградской области могут ввести криптовалюту

Сделать этот регион пилотным в проекте предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке