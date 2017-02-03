В Калининградской области могут ввести криптовалюту

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести криптовалюту в Калининградской области в качестве эксперимента.

«И не будут волновать ни границы, ни санкции», — цитирует уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте ресурс «Клопс.Ru».

Титов считает, что, разрешив резидентам ОЭЗ в Калининградской области использовать биткоины, риски можно свести к минимуму. Он напомнил, что сейчас в Москве на некоторых АЗС уже можно расплатиться криптовалютой.

Бизнес-омбудсмен считает, что Калининградской области необходимо стать зоной эффективного производства. А для этого необходимы особый режим по издержкам и особый таможенный режим.