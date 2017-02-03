СМИ: НЛО в Китае помешал самолетам совершить посадку

Неопознанный летающий объект (НЛО) помешал трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту города Мяньян в китайской провинции Сычуань.

Администрация авиаузла отказала самолетам в посадке и направила их в ближайшие аэропорты из соображений безопасности, отмечает ТАСС со ссылкой на газету «Синьцзинбао».

Объект, помешавший самолетам, светился, рассказали изданию очевидцы.

Сотрудники силовых структур, прибывшие в аэропорт, не зафиксировали ничего необычного. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.