Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: НЛО в Китае помешал самолетам совершить посадку

Три пассажирских лайнера не смогли приземлиться в аэропорту города Мяньян в провинции Сычуань

Неопознанный летающий объект (НЛО) помешал трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту города Мяньян в китайской провинции Сычуань.

Администрация авиаузла отказала самолетам в посадке и направила их в ближайшие аэропорты из соображений безопасности, отмечает ТАСС со ссылкой на газету «Синьцзинбао».

Объект, помешавший самолетам, светился, рассказали изданию очевидцы.

Сотрудники силовых структур, прибывшие в аэропорт, не зафиксировали ничего необычного. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Читайте также:

В Благовещенске заметили непонятные объекты, летящие в сторону КНР

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СМИ: НЛО в Китае помешал самолетам совершить посадку

Три пассажирских лайнера не смогли приземлиться в аэропорту города Мяньян в провинции Сычуань

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке