Дело завели против женщины в Белгороде, прикурившей от свечи в храме

Уголовное дело возбуждено против жительницы Белгорода, разместившей в соцсети фотографию, на которой она прикуривает сигарету от церковной свечи в храме, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.



Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 21-летней девушки по статье «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», передает «РИА Новости».

Срок наказания по статье предусматривает вплоть до одного года лишения свободы.



Инцидент произошел в мае 2016 года в одном из храмов Белгорода, передает РЕН ТВ.

