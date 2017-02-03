Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дело завели против женщины в Белгороде, прикурившей от свечи в храме

Девушке, оскорбившей религиозные чувства верующих, грозит до одного года лишения свободы

Уголовное дело возбуждено против жительницы Белгорода, разместившей в соцсети фотографию, на которой она прикуривает сигарету от церковной свечи в храме, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 21-летней девушки по статье «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», передает «РИА Новости».

Срок наказания по статье предусматривает вплоть до одного года лишения свободы.

Инцидент произошел в мае 2016 года в одном из храмов Белгорода, передает РЕН ТВ.

Читайте также:

Пожарные инспекторы нашли дорогу к храму

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Дело завели против женщины в Белгороде, прикурившей от свечи в храме

Девушке, оскорбившей религиозные чувства верующих, грозит до одного года лишения свободы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке