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Французские следователи провели обыски в сенате по делу жены Фийона

Изымались документы, связанные с возможным фиктивным трудоустройством супруги и детей кандидата в президенты страны

Обыски по делу о супруге кандидата в президенты страны Франсуа Фийона прошли в пятницу, 3 февраля, во французском сенате. Как сообщает радиостанция Europe 1, следователи изъяли документы о возможном фиктивном трудоустройстве супруги Фийона, а также его детей Шарля и Мари.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», прокуратура начала предварительное расследование после ряда публикаций в СМИ о том, что в течение нескольких лет Пенелопа Фийон числилась помощником мужа в Национальном собрании, получая зарплату и не работая.

Накануне было принято решение привлечь к расследованию детей четы Фийон, так как с 2005 по 2007 год они также числились помощниками своего отца.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Французские следователи провели обыски в сенате по делу жены Фийона

Изымались документы, связанные с возможным фиктивным трудоустройством супруги и детей кандидата в президенты страны

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