Французские следователи провели обыски в сенате по делу жены Фийона

Обыски по делу о супруге кандидата в президенты страны Франсуа Фийона прошли в пятницу, 3 февраля, во французском сенате. Как сообщает радиостанция Europe 1, следователи изъяли документы о возможном фиктивном трудоустройстве супруги Фийона, а также его детей Шарля и Мари.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», прокуратура начала предварительное расследование после ряда публикаций в СМИ о том, что в течение нескольких лет Пенелопа Фийон числилась помощником мужа в Национальном собрании, получая зарплату и не работая.

Накануне было принято решение привлечь к расследованию детей четы Фийон, так как с 2005 по 2007 год они также числились помощниками своего отца.