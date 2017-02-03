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Назарбаев назначил послом Казахстана в России бывшего вице-премьера

Ранее президент Казахстана освободил Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя председателя правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новым послом республики в России бывшего вице-премьера страны Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение пресс-службы.

Ранее в пятницу Назарбаев освободил Тасмагамбетова от должности заместителя премьер-министра, которую он занимал с сентября 2016 года.

Имангали Тасмагамбетов за свою политическую карьеру работал руководителем администрации президента, помощником президента, был мэром Алама-Аты и Астаны, а также губернатором Атырауской области.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Назарбаев назначил послом Казахстана в России бывшего вице-премьера

Ранее президент Казахстана освободил Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя председателя правительства

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