Назарбаев назначил послом Казахстана в России бывшего вице-премьера

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новым послом республики в России бывшего вице-премьера страны Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение пресс-службы.

Ранее в пятницу Назарбаев освободил Тасмагамбетова от должности заместителя премьер-министра, которую он занимал с сентября 2016 года.



Имангали Тасмагамбетов за свою политическую карьеру работал руководителем администрации президента, помощником президента, был мэром Алама-Аты и Астаны, а также губернатором Атырауской области.

