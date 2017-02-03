Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лукашенко считает законным решение о выдаче Азербайджану Лапшина

Блогер, который имеет гражданство РФ и Израиля, задержан по запросу Интерпола за посещение НКР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Андрея Лапшина, задержанного в Минске за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«По всем соглашениям мы его должны передать Азербайджану», — сказал Лукашенко, отметив, что считает это решение абсолютно законным.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан на территории Республики Беларусь по требованию Азербайджана, из-за того что он посетил НКР без согласования с Баку.

Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции Лапшина.

«У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина», — цитирует белорусского президента агентство «Интерфакс».

По его мнению, «Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина», который имеет двойное гражданство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко считает законным решение о выдаче Азербайджану Лапшина

Блогер, который имеет гражданство РФ и Израиля, задержан по запросу Интерпола за посещение НКР

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке