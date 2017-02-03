Лукашенко считает законным решение о выдаче Азербайджану Лапшина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Андрея Лапшина, задержанного в Минске за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).



«По всем соглашениям мы его должны передать Азербайджану», — сказал Лукашенко, отметив, что считает это решение абсолютно законным.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан на территории Республики Беларусь по требованию Азербайджана, из-за того что он посетил НКР без согласования с Баку.



Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции Лапшина.

«У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина», — цитирует белорусского президента агентство «Интерфакс».



По его мнению, «Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина», который имеет двойное гражданство.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

