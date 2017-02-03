Лукашенко считает законным решение о выдаче Азербайджану Лапшина

Блогер, который имеет гражданство РФ и Израиля, задержан по запросу Интерпола за посещение НКР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Андрея Лапшина, задержанного в Минске за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
«По всем соглашениям мы его должны передать Азербайджану», — сказал Лукашенко, отметив, что считает это решение абсолютно законным.
16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан на территории Республики Беларусь по требованию Азербайджана, из-за того что он посетил НКР без согласования с Баку.
Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции Лапшина.
«У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина», — цитирует белорусского президента агентство «Интерфакс».
По его мнению, «Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина», который имеет двойное гражданство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.