Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Самарской области жильцам сгоревшего дома приходят счета за ЖКХ

Квитанции за несуществующие услуги поступают в течение нескольких месяцев

В поселке Гранный Самарской области бывшие жильцы сгоревшего барака несколько месяцев получают квитанции за коммуналку. При этом сам дом для жилья абсолютно непригоден, передает НИА «Самара».

В управляющей компании жильцам обещали разобраться с начислением коммунальных платежей, но счета все равно продолжали приходить. Как выяснилось позднее, заявление граждан так и не дошло до Единого расчетного центра.

Новый руководитель управляющей компании пообещал разобраться в проблеме и сделать перерасчет, сообщает Life. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Самарской области жильцам сгоревшего дома приходят счета за ЖКХ

Квитанции за несуществующие услуги поступают в течение нескольких месяцев

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке