В Самарской области жильцам сгоревшего дома приходят счета за ЖКХ

В поселке Гранный Самарской области бывшие жильцы сгоревшего барака несколько месяцев получают квитанции за коммуналку. При этом сам дом для жилья абсолютно непригоден, передает НИА «Самара».

В управляющей компании жильцам обещали разобраться с начислением коммунальных платежей, но счета все равно продолжали приходить. Как выяснилось позднее, заявление граждан так и не дошло до Единого расчетного центра.



Новый руководитель управляющей компании пообещал разобраться в проблеме и сделать перерасчет, сообщает Life.

