ЦБ сделает дорогие потребкредиты невыгодными для банков

ЦБ намерен сделать выдачу дорогих необеспеченных кредитов физлицам менее выгодной для банков. Для этого регулятор снижает границы диапазонов полной стоимости кредита (ПСК), при которых применяются повышенные коэффициенты риска по займам наличными. Данная мера предусмотрена проектом указания с поправками к инструкции № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

Цель изменений — предотвращение «пузырей» на кредитном рынке, говорится в пояснительной записке к проекту указания. Кроме того, Центробанк намерен тем самым стимулировать кредитование за счет снижения процентных ставок по ссудам.

В документе также уточняется, что повышенные коэффициенты риска будут применяться лишь к тем необеспеченным займам, которые будут выдаваться после 1 марта 2017 года.

ПСК — это индикатор, который рассчитывает Центробанк в качестве ориентира для кредитных организаций. При заключении договора займа они не должны предлагать кредиты, которые превышают среднерыночное значение ПСК для каждого вида ссуд более чем на треть.