Служба безопасности Норвегии сообщила о хакерских атаках из России

Девять попыток взлома электронной почты в Норвегии, в том числе Службы безопасности, Рабочей партии и вооруженных сил были осуществлены хакерской группировкой APT29 сообщают норвежские СМИ со ссылкой на сотрудника органов безопасности Мартина Бернтсена.

Атаки были проведены группой, которая, по данным спецслужб США, пыталась повлиять на исход выборов в Америке, передает Bloomberg.

Накануне норвежский телеканал TV2 сообщил, что компьютеры членов парламентской группы Рабочей партии Норвегии подверглись хакерской атаке, которую полиция безопасности Норвегии связывает с иностранными разведками. Канал предположил, что за атаками могут стоять российские хакеры.

Норвежская спецслужба считает, что перед парламентскими выборами, которые состоятся в королевстве осенью, нельзя исключать возможности хакерских атак против норвежских политиков по аналогии с кибератаками в США, якобы осуществленными РФ, передает «РИА Новости».