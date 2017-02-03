Матвиенко возмущена зарплатой учителя в 7 тыс. рублей

Валентина Матвиенко узнала, что учителя Ивановской области получают зарплату в 7 тыс. рублей в месяц. Об этом спикеру Совета Федерации стало известно во время встречи с работниками соцсферы Комсомольского района Ивановской области.



Учительница одной из школ рассказала, что с 1 января уровень зарплат в регионе сильно упал. По ее словам, с 20 тыс. зарплаты уменьшились до 14 тыс., а в ряде случаев и до 7 тыс.



Матвиенко заявила, что на бумаге всё гладко, «а выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие».



«Как это можно 7 тыс. учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» — возмутилась Матвиенко, передает «Ридус».



Спикер Совета Федерации предложила российскому министру образования и науки Ольге Васильевой, принимавшей участие во встрече, разобраться во всем.