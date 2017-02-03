Торгованов остался на посту главного тренера гандбольной сборной РФ

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение оставить Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской национальной команды.

Такое решение было принято на заседании исполкома ФГР, которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), пишет «Спорт Экспресс».



«Я думаю, что нет возражений. Дмитрий Торгованов остается главным тренером мужской сборной России, он продолжает работу. До 1 марта предлагаем ему вместе с тренерским советом предложить кандидатуру второго тренера сборной», — сказал глава организации Сергей Шишкарев.

Напомним, на минувшем чемпионате мира по гандболу среди мужчин во Франции сборная России выбыла из соревнований на стадии 1/8 финала, проиграв будущему бронзовому призеру турнира Словении. В групповом турнире россияне потерпели два поражения — от Норвегии и Франции, ставшей в итоге победительницей ЧМ.



В ФГР назвали данные результаты неудовлетворительными. Торгованов возглавляет национальную сборную России с февраля 2015 года.



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