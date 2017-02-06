Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

ОНФ выступил против реформы ОСАГО

Исследование «Общероссийского народного фронта» показало, что замена выплат ремонтом выгодна только страховщикам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Страховщики сильно преувеличивают убыточность ОСАГО. Абсолютное большинство крупнейших компаний в прошлом году были прибыльны по этому продукту. Об этом говорят результаты исследования «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), которое имеется в распоряжении «Известий». А значит, реформы по замене денежного возмещения натуральным можно избежать, утверждают в ОНФ.

В прошлом году ОСАГО стало убыточным только для трех из 20 крупнейших страховщиков, на долю которых приходится 90% рынка. В целом «автогражданка» оказалась убыточной лишь для 20% компаний, то есть для 15 из 74 игроков, подсчитали в ОНФ.

Бизнес получился невыгодным, в частности, для «Росгосстраха» (РГС). У компании отношение страховых выплат к премиям превысило 120%, то есть РГС заплатил на 20% больше, чем собрал. В среднем этот показатель по рынку за девять месяцев прошлого года равнялся 69%. По году индикатор может составить 70%, прогнозирует член центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

Когда этот показатель превышает 80%, компания технически получает убыток по ОСАГО, пояснил Виктор Климов.

— Цифры сами по себе показывают, что ОСАГО было рентабельным для большинства компаний в прошлом году даже с учетом расходов на ведение судебных дел и отчислений в страховые резервы, — рассказал он.

В связи с этим в ОНФ не видят необходимости заменять денежные выплаты по «автогражданке» ремонтом, как предусмотрено обсуждаемой сегодня реформой ОСАГО. По убеждению Виктора Климова, такая реформа выгодна исключительно страховщикам.

— Реформа выгодна страховым компаниям и позволит, как они считают, существенно сократить расходную часть, в том числе обусловленную активностью автоюристов, перекупщиков прав требований, судебными издержками, штрафными санкциями, — отметил Виктор Климов.

Поправки к закону об ОСАГО сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме, сам документ может вступить в силу уже с 1 марта. Одной из причин подготовки изменений стала активность недобросовестных автоюристов, которые через суды увеличивают выплаты по ОСАГО. Из-за этого «автогражданка» стала крайне убыточной для ряда компаний, заявляют в ЦБ и Минфине.

По оценкам Минфина, бизнес нерентабелен в трети субъектов России, где убыточность порой достигает нескольких сотен процентов.

В ОНФ считают, что вместо реформы с проблемами в «автогражданке» может справиться финансовый омбудсмен, институт которого может заработать с 1 июля. Это механизм досудебного урегулирования споров между страховщиками и их клиентами, который начнет применяться к так называемым «моторным» видам страхования — каско и ОСАГО.

Представители отрасли настаивают на необходимости реформы. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс уточняет, что сегодня среднерыночная убыточность по ОСАГО составляет 92% без учета расходов на ведение дел. «Ремонтная» реформа ОСАГО — это единственный способ предотвратить уход автостраховщиков с рынка, уверен он.

— Альтернатива ремонту есть — это повышение тарифа. Вот этого мы и хотим избежать, поэтому предлагаем ремонт, — рассказал Игорь Юргенс «Известиям».

При этом у главы РСА есть вопросы к расчетам ОНФ.

— Убыточность — это не просто премия, поделенная на выплаты, а гораздо более сложные расчеты, которые включают будущие выплаты, то есть резервы, — объяснил Игорь Юргенс. — Кроме того, убыточность всех компаний в разрезе регионов и убыточность каждой компании в отдельности — это разные вещи. Убыточность по регионам характеризует ситуацию в регионе, а убыточность по компании характеризует лишь ее финансовое положение.

При анализе ситуации с ОСАГО в стране обязательно надо учитывать региональный фактор, отметили в пресс-службе «Росгосстраха». Проблемы отдельных субъектов связаны «исключительно с существованием такого явления, как автоюристы», заявили в компании.

— «Росгосстрах» первым принял на себя этот удар и до сих пор несет основное бремя убыточности, — пояснили в пресс-службе РГС. — Компания продолжает сохранять свое присутствие во всех регионах и не сворачивает работу даже там, где коэффициент убыточности исчисляется сотнями процентов.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что рассчитывают на позитивный эффект от реформы сразу после начала функционирования новой системы компенсации убытков.

— Основным показателем позитивного влияния нововведений на страховой рынок должно стать исчезновение «неблагоприятных» регионов и установление сопоставимых показателей убыточности во всех субъектах, — отметили в пресс-службе ЦБ.

​​​​​​​

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ОНФ выступил против реформы ОСАГО

ОНФ выступил против реформы ОСАГОИсследование «Общероссийского народного фронта» показало, что замена выплат ремонтом выгодна только страховщикам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке