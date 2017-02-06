ОНФ выступил против реформы ОСАГО

Страховщики сильно преувеличивают убыточность ОСАГО. Абсолютное большинство крупнейших компаний в прошлом году были прибыльны по этому продукту. Об этом говорят результаты исследования «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), которое имеется в распоряжении «Известий». А значит, реформы по замене денежного возмещения натуральным можно избежать, утверждают в ОНФ.

В прошлом году ОСАГО стало убыточным только для трех из 20 крупнейших страховщиков, на долю которых приходится 90% рынка. В целом «автогражданка» оказалась убыточной лишь для 20% компаний, то есть для 15 из 74 игроков, подсчитали в ОНФ.

Бизнес получился невыгодным, в частности, для «Росгосстраха» (РГС). У компании отношение страховых выплат к премиям превысило 120%, то есть РГС заплатил на 20% больше, чем собрал. В среднем этот показатель по рынку за девять месяцев прошлого года равнялся 69%. По году индикатор может составить 70%, прогнозирует член центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

Когда этот показатель превышает 80%, компания технически получает убыток по ОСАГО, пояснил Виктор Климов.

— Цифры сами по себе показывают, что ОСАГО было рентабельным для большинства компаний в прошлом году даже с учетом расходов на ведение судебных дел и отчислений в страховые резервы, — рассказал он.

В связи с этим в ОНФ не видят необходимости заменять денежные выплаты по «автогражданке» ремонтом, как предусмотрено обсуждаемой сегодня реформой ОСАГО. По убеждению Виктора Климова, такая реформа выгодна исключительно страховщикам.

— Реформа выгодна страховым компаниям и позволит, как они считают, существенно сократить расходную часть, в том числе обусловленную активностью автоюристов, перекупщиков прав требований, судебными издержками, штрафными санкциями, — отметил Виктор Климов.

Поправки к закону об ОСАГО сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме, сам документ может вступить в силу уже с 1 марта. Одной из причин подготовки изменений стала активность недобросовестных автоюристов, которые через суды увеличивают выплаты по ОСАГО. Из-за этого «автогражданка» стала крайне убыточной для ряда компаний, заявляют в ЦБ и Минфине.



По оценкам Минфина, бизнес нерентабелен в трети субъектов России, где убыточность порой достигает нескольких сотен процентов.



В ОНФ считают, что вместо реформы с проблемами в «автогражданке» может справиться финансовый омбудсмен, институт которого может заработать с 1 июля. Это механизм досудебного урегулирования споров между страховщиками и их клиентами, который начнет применяться к так называемым «моторным» видам страхования — каско и ОСАГО.

Представители отрасли настаивают на необходимости реформы. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс уточняет, что сегодня среднерыночная убыточность по ОСАГО составляет 92% без учета расходов на ведение дел. «Ремонтная» реформа ОСАГО — это единственный способ предотвратить уход автостраховщиков с рынка, уверен он.

— Альтернатива ремонту есть — это повышение тарифа. Вот этого мы и хотим избежать, поэтому предлагаем ремонт, — рассказал Игорь Юргенс «Известиям».

При этом у главы РСА есть вопросы к расчетам ОНФ.

— Убыточность — это не просто премия, поделенная на выплаты, а гораздо более сложные расчеты, которые включают будущие выплаты, то есть резервы, — объяснил Игорь Юргенс. — Кроме того, убыточность всех компаний в разрезе регионов и убыточность каждой компании в отдельности — это разные вещи. Убыточность по регионам характеризует ситуацию в регионе, а убыточность по компании характеризует лишь ее финансовое положение.

При анализе ситуации с ОСАГО в стране обязательно надо учитывать региональный фактор, отметили в пресс-службе «Росгосстраха». Проблемы отдельных субъектов связаны «исключительно с существованием такого явления, как автоюристы», заявили в компании.

— «Росгосстрах» первым принял на себя этот удар и до сих пор несет основное бремя убыточности, — пояснили в пресс-службе РГС. — Компания продолжает сохранять свое присутствие во всех регионах и не сворачивает работу даже там, где коэффициент убыточности исчисляется сотнями процентов.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что рассчитывают на позитивный эффект от реформы сразу после начала функционирования новой системы компенсации убытков.

— Основным показателем позитивного влияния нововведений на страховой рынок должно стать исчезновение «неблагоприятных» регионов и установление сопоставимых показателей убыточности во всех субъектах, — отметили в пресс-службе ЦБ.

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