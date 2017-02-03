Авиарейс из Курска в Санкт-Петербург откроется 1 апреля

Авиакомпания «Сибирь» с 1 апреля по 31 декабря 2017 года открывает воздушное сообщение Курск – Санкт-Петербург. Об этом сказано в письме главы Росавиации Александра Нерадько к губернатору Курской области Александру Михайлову.



Самолеты между двумя городами будут летать два раза в неделю. Кроме того, Александр Нерадько не исключил возможности включения в перечень субсидируемых маршрут Курск –Минеральные Воды – Курск. По его словам, это будет возможно в случае экономии бюджетных ассигнований.



Как сообщает KurskCity.ru, в бюджете Курской области предусмотрены средства для софинансирования данного авианаправления.

Авиарейсы между Санкт-Петербургом и Курском были открыты в феврале 2014 года. Перевозкой пассажиров на этом направлении занималась авиакомпания «Псковавиа» на самолетах Ан-24. Из-за того что направление в 2016 году не попало в список субсидируемых, авиакомпания свернула работу на маршруте.