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Массовая гибель лебедей зафиксирована в Балтийске

Как считают экологи, это произошло из-за разлива нефтепродуктов в Калининградском морском канале

Массовая гибель лебедей зафиксирована в Калининградском морском канале.

По данным межрегиональной экологической организации «Зеленый фронт», активисты за неделю достали из воды более 10 умирающих и погибших птиц.

На оперение многих из них были следы нефтепродуктов. Также сильный запах, характерный для топлива, зафиксировали ветеринары во время вскрытия.

Соответствующее заявление общественники направили в региональное управление Росприроднадзора.

Как говорят в «Зеленом фронте», они регулярно фиксируют загрязнение воды в этом районе, однако не всегда принятые меры адекватны ущербу, передает ИА FlashNord.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Массовая гибель лебедей зафиксирована в Балтийске

Как считают экологи, это произошло из-за разлива нефтепродуктов в Калининградском морском канале

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