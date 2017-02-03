Массовая гибель лебедей зафиксирована в Балтийске

Массовая гибель лебедей зафиксирована в Калининградском морском канале.



По данным межрегиональной экологической организации «Зеленый фронт», активисты за неделю достали из воды более 10 умирающих и погибших птиц.



На оперение многих из них были следы нефтепродуктов. Также сильный запах, характерный для топлива, зафиксировали ветеринары во время вскрытия.



Соответствующее заявление общественники направили в региональное управление Росприроднадзора.

Как говорят в «Зеленом фронте», они регулярно фиксируют загрязнение воды в этом районе, однако не всегда принятые меры адекватны ущербу, передает ИА FlashNord.