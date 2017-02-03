Лавров и Эйро обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Министры обсудили ситуацию в Сирии. Они согласились с необходимостью эффективного соблюдения соглашения о прекращении огня, которое позволит добиться успеха в политических переговорах в Женеве, которые должны возобновиться 20 февраля под эгидой ООН», — говорится в сообщении, которое приводит официальный сайт министерства.

Главы дипведомств подтвердили поддержку «содействию спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по достижению политического перехода в рамках резолюции 2254 СБ ООН».

Кроме того, Лавров и Эйро обсудили обострение ситуации в Донбассе. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением боестолкновений. Жан-Марк Эйро попросил Сергея Лаврова «сделать всё возможное, чтобы положить конец этой ситуации для того, чтобы добиться в первую очередь доставки гуманитарной помощи мирному населению».

Также была подчеркнута важность «нормандского формата», который является единственным способом достижения долгосрочного решения конфликта на юго-востоке Украины.