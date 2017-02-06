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Госзакупки без штрафов запретили

Государственный контракт всегда должен предусматривать штраф за его неисполнение, признали ФАС и Верховный суд

Фото: Gettyimages/Rob Daly

Представители антимонопольной службы решили повысить дисциплину госконтрактов. ФАС отменяет закупки, где не предусмотрели ответственность заказчика и исполнителя за срыв контракта.

В 2014 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупала взрывное оборудование. Единственную заявку подал Казанский завод точного машиностроения, у него и собрались покупать. Но поскольку претендент в поставщики был единственный, для сделки потребовалось одобрение ФАС. А Федеральная антимонопольная служба признала, что конкурс прошел с нарушением законодательства. В проекте договора отсутствовал пункт о штрафе за срыв сделки для обеих сторон.

В законе «О контрактной системе» (именно он регулирует сферу госзакупок) прямо не написано, что штрафы обязательны. Там говорится лишь, что «в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика». Ответственность бывает разной — например, можно включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. О штрафах в законе написано следующее: «в случае просрочки исполнения обязательств… заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)».

Размер штрафов задан постановлением правительства в 2013 году — 10% от цены контракта, меньшей 3 млн рублей, при росте цены процент уменьшается.

ФСИН исправила договор — и заключила его с тем же заводом, на изначально запланированную сумму. А затем обратилась в суд. Все инстанции, включая Верховный суд РФ, поддержали антимонопольную службу. Как записано в решениях судов, «системное толкование» законодательства подтверждает правоту антимонополистов. В итоговом определении Верховного суда зафиксировано: «положения контракта должны содержать фиксированную сумму неустойки».

Это не единственный случай, когда ФАС отменила конкурс из-за отсутствия в договоре пункта о штрафах. В выпущенном Арбитражным судом Москвы обзоре практики упомянуто еще семь подобных историй.

Пострадали «Росатом», Федеральное дорожное агентство и еще несколько организаций. Во всех случаях суды поддержали ФАС. В антимонопольной службе сообщили, что не располагают детальной статистикой подобных закупок.

— Закон «О контрактной системе» требует указания пеней в контракте, — подтвердил позицию ведомства представитель ФАС. По его словам, такие пункты не включают в документы по разным причинам, не обязательно речь идет о неформальных отношениях поставщика и заказчика.

Эксперт по госзакупкам Иван Бегтин считает, что ФАС в данном случае не права.

— В госзакупках штрафы предусматривают не всегда, потому что в обычной бизнес-практике они тоже не всегда есть, — заявил эксперт. — Договор — это предмет переговоров заказчика и поставщика. Иногда поставщик просто не придет на торги, если будут грозить высокие штрафы.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Госзакупки без штрафов запретили

Госзакупки без штрафов запретилиГосударственный контракт всегда должен предусматривать штраф за его неисполнение, признали ФАС и Верховный суд

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