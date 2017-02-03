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Власти Кубани на форуме в Сочи представят проект платного тоннеля

Его строительство обеспечит автомобилистам дополнительный выход к черноморскому побережью

На Российском инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край представит проект платного тоннеля на автодороге Майкоп–Туапсе. Его строительство обеспечит автомобилистам дополнительный комфортный выход к черноморскому побережью Кубани.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 4,5 млрд рублей. Возведение платного тоннеля в обход семикилометрового гравийного участка, проходящего в условиях горной местности, создаст комфортные условия водителям для проезда. По оценкам экспертов, интенсивность движения машин через него составит более 5 тыс. автомобилей в сутки.

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 27–28 февраля. В его рамках делегация Краснодарского края презентует более 500 проектов.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Власти Кубани на форуме в Сочи представят проект платного тоннеля

Его строительство обеспечит автомобилистам дополнительный выход к черноморскому побережью

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