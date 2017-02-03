Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В СК РФ подтвердили гибель пропавшей в Москве девушки

Тело 23-летней Натальи Меламед было обнаружено в красногорском лесу

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Воскресенский

Следствие подтвердило, что в красногорском лесу обнаружено тело 23-летней москвички Натальи Меламед, которая пропала в конце января.

«В настоящее время она опознана. Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт», — сообщила представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам, следов насильственной смерти не обнаружено. Будет проведена судмедэкспертиза.

По данным источника ТАСС, эксперты склоняются к тому, что девушка замерзла.

Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января. Поисками девушки занимались более 700 человек.

3 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения москвички.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В СК РФ подтвердили гибель пропавшей в Москве девушки

В СК РФ подтвердили гибель пропавшей в Москве девушкиТело 23-летней Натальи Меламед было обнаружено в красногорском лесу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке