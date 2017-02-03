В СК РФ подтвердили гибель пропавшей в Москве девушки

Тело 23-летней Натальи Меламед было обнаружено в красногорском лесу
Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Воскресенский
Следствие подтвердило, что в красногорском лесу обнаружено тело 23-летней москвички Натальи Меламед, которая пропала в конце января.
«В настоящее время она опознана. Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт», — сообщила представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
По ее словам, следов насильственной смерти не обнаружено. Будет проведена судмедэкспертиза.
По данным источника ТАСС, эксперты склоняются к тому, что девушка замерзла.
Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января. Поисками девушки занимались более 700 человек.
3 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения москвички.